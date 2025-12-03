mercoledì, Dicembre 3, 2025
Frana di Casamicciola, il GIP: “imputate i responsabili”

Celario, Frana Casamicciola 2022
di Redazione Web
Il Tribunale di Napoli, con un’ordinanza firmata dal giudice Nicola Marrone del 20° Ufficio GIP, ha disposto la restituzione degli atti al Pubblico Ministero affinché vengano svolte ulteriori indagini nel procedimento aperto dopo la frana del novembre 2022 a Casamicciola Terme.

L’atto, depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2025, impone alla Procura di identificare entro trenta giorni i soggetti che, secondo quanto indicato nella parte motiva, avrebbero ricoperto incarichi o funzioni rilevanti nella catena delle responsabilità da verificare. Al termine dell’attività integrativa, i nominativi dovranno essere iscritti nel registro degli indagati ai sensi dell’art. 335 comma 1 bis c.p.p.

L’avviso di deposito, a firma della funzionaria dell’Ufficio UPP, Francesca Rodolico, riguarda una platea vasta di opponenti, assistiti da diversi studi legali.

Si tratta delle famiglie colpite dalla tragedia di Celario e degli altri soggetti coinvolti a vario titolo nel procedimento contro ignoti per i reati di omicidio colposo e disastro colposo.

