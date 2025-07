Frana di Casamicciola, i quattro “ostacoli” alla condanna penale

Una frana improvvisa, dodici vite spezzate, un’intera comunità devastata. Ma nessun colpevole. Così si chiude, almeno per la giustizia penale, l’indagine sulla tragedia del 26 novembre 2022 a Casamicciola Terme, quando una colata di fango e detriti travolse abitazioni, automobili e famiglie. La Procura di Napoli ha depositato al GIP la richiesta di archiviazione del procedimento avviato per omicidio colposo e disastro colposo. Alla base della decisione, un impianto argomentativo rigoroso e una mole impressionante di materiale probatorio.

Nessun addebito personale: “Non sussiste il nesso causale”

I magistrati partenopei non hanno dubbi: “Nonostante l’immane tragedia e l’altissima perdita di vite umane, non è possibile individuare condotte omissive penalmente rilevanti in capo a soggetti specifici che, se realizzate, avrebbero impedito con certezza l’evento”. Si è trattato, secondo l’accusa, di un dramma dalle caratteristiche eccezionali, innescato da un fenomeno naturale di intensità tale da travalicare le possibilità di previsione e prevenzione realisticamente esigibili.

Una frana senza precedenti recenti

Nella richiesta si evidenzia come l’area di Cava Celario, da cui si è originata la frana letale, non presentasse negli ultimi decenni segni di instabilità evidenti o precedenti fenomeni franosi recenti. Nonostante il territorio fosse noto per la sua fragilità idrogeologica, la specifica dinamica che ha causato la morte delle dodici persone non poteva essere prevista con il grado di precisione richiesto per l’individuazione di una responsabilità penale.

Le ragioni della Procura: limiti del sistema normativo e scientifico

La Procura ha seguito un criterio metodologico ispirato alla giurisprudenza della Cassazione sui reati colposi da disastri naturali. In particolare, si è tentato di applicare il cosiddetto “giudizio esplicativo” e “giudizio controfattuale”, per valutare se una diversa condotta degli enti preposti avrebbe potuto evitare la tragedia. Ma i risultati degli accertamenti tecnici – affidati anche a un collegio di esperti – hanno escluso tale possibilità con il grado di certezza richiesto nel processo penale.

I quattro principali ostacoli individuati dagli inquirenti

Assenza di norme cautelari modali violabili

Uno dei cardini del ragionamento della Procura riguarda la mancanza di regole cautelari “modali”, ovvero di prescrizioni tecniche precise e vincolanti che avrebbero potuto – se disattese – configurare una responsabilità colposa. Le norme citate dalla pubblica accusa, come quelle del Codice della protezione civile o della pianificazione urbanistica, non fornivano indicazioni operative sufficientemente dettagliate da poter essere qualificate come norme cautelari in senso stretto. In sostanza, mancavano “istruzioni” chiare e codificate su come comportarsi, tali da permettere un giudizio controfattuale concreto: «se avessero fatto X, l’evento si sarebbe evitato». Senza questa base normativa, l’addebito penale diventa giuridicamente insostenibile.

Natura eccezionale dell’evento

Il secondo elemento decisivo riguarda l’eccezionalità del fenomeno franoso. Secondo i consulenti tecnici nominati dalla Procura, la frana che ha travolto Casamicciola non ha precedenti recenti per modalità e impatto. Nonostante l’Isola d’Ischia sia da sempre considerata un’area fragile sotto il profilo idrogeologico, l’evento in questione è stato definito come “anomalo” per forza e rapidità. Il punto di innesco si trovava in quota, a circa 725 metri s.l.m. sul Monte Epomeo, e ha dato origine a una valanga di detriti la cui energia cinetica ha superato qualsiasi capacità di contenimento realistica, anche se le opere di canalizzazione e le briglie fossero state perfettamente funzionanti. La Procura evidenzia come nemmeno strutture ingegneristiche progettate secondo standard moderni avrebbero potuto fermare l’evento.

Assenza di un obbligo di risultato per i garanti

Altro ostacolo rilevante è legato alla natura dell’obbligo dei soggetti che detengono una posizione di garanzia, come i sindaci o i funzionari comunali. Questi soggetti non sono titolari di un “obbligo di risultato” (cioè evitare a ogni costo il danno), ma di un “obbligo di mezzi”: devono cioè agire secondo le conoscenze, le risorse e i poteri disponibili al momento. La giurisprudenza richiamata dalla Procura – in particolare le sentenze su Viareggio, Rigopiano e Genova – è chiara nell’escludere la colpevolezza quando il soggetto ha rispettato i limiti della diligenza esigibile ex ante. In questo caso, la Procura non ha rilevato condotte omissive così gravi o macroscopicamente errate da poter essere ritenute penalmente rilevanti.

Fenomeno storico di abusivismo edilizio non direttamente correlabile

La Procura non nega l’esistenza diffusa, anzi lo documenta ampiamente: numerose abitazioni travolte dalla frana erano oggetto di sanatoria o addirittura prive di qualsiasi autorizzazione. Tuttavia, secondo gli inquirenti, questo fenomeno – per quanto grave sotto il profilo amministrativo e politico – non ha nesso diretto con la causa dell’evento franoso. Non vi è stata, ad esempio, una costruzione che abbia ostruito il deflusso delle acque o favorito l’innesco del movimento di massa. Gli edifici erano posizionati lungo il percorso della colata, ma non ne sono stati la causa. Inoltre, anche se si fosse agito con maggiore efficacia nel respingere le istanze di condono, ciò non avrebbe realisticamente impedito la presenza delle vittime nei luoghi colpiti il giorno della tragedia.



Una ferita ancora aperta

La richiesta di archiviazione non equivale a una negazione delle responsabilità amministrative o politiche. Tutt’altro. Il documento della Procura è anche un atto di denuncia della mancata pianificazione urbanistica, della gestione caotica delle istanze di condono, dell’assenza di un sistema organico di manutenzione del territorio.

Ma – si legge tra le righe – tutto questo, per quanto grave, non basta ad attribuire una colpa penale. E così, dopo mesi di indagini e analisi, l’accertamento della verità processuale si ferma: senza imputati, senza un processo, senza una condanna.