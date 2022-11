Frana di Casamicciola. Giosi Ferrandino: “Chiesta l’attivazione del meccanismo europeo di solidarietà per Ischia”

L’Eurodeputato Giosi Ferrandino, in queste ore, ha scritto al Presidente della Commissione Europea dedicata, per l’attivazione del meccanismo europeo di solidarietà per la nostra isola colpita da questa tragica ondata di maltempo.

Leggiamo insieme la nota:

“Caro Commissario Lenarčič,

Le scrivo questa lettera per metterla al corrente dei fenomeni meteorologici dirompenti che si stanno verificando sulla mia isola, Ischia. Questa mattina, alle 5, una frana ha colpito diverse zone del territorio, causando morti e dispersi, nonché gravi danni alle abitazioni, oltre a crolli di case e gravi problemi di viabilità.

Ha colpito centinaia di famiglie e lo scenario sembra essere sempre più tragico. La protezione civile si sta impegnando a fondo per salvare le persone e metterle al sicuro, ma la situazione è drammatica poiché le piogge incessanti potrebbero creare ancora più danni. In qualità di membro del gruppo Rinnovare l’Europa vi chiedo di prendere in considerazione la possibilità di attivare il meccanismo di solidarietà europea per aiutare i soccorritori nei loro sforzi e per contribuire alla rapida soluzione di questo terribile problema.

La ringrazio anticipatamente per il Suo sostegno e la Sua considerazione.

Spero davvero di sentirvi presto.”