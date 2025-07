Frana di Casamicciola, alla base dell’archiviazione: “Tragedia inevitabile, nessun responsabile penale”

Una frana improvvisa, dodici vite spezzate, un’intera comunità devastata. Ma nessun colpevole. Così si chiude, almeno per la giustizia penale, l’indagine sulla tragedia del 26 novembre 2022 a Casamicciola Terme, quando una colata di fango e detriti travolse abitazioni, automobili e famiglie. La Procura di Napoli ha depositato al GIP la richiesta di archiviazione del procedimento avviato per omicidio colposo e disastro colposo. Alla base della decisione, un impianto argomentativo rigoroso e una mole impressionante di materiale probatorio.

Nessun addebito personale: “Non sussiste il nesso causale”

I magistrati partenopei non hanno dubbi: “Nonostante l’immane tragedia e l’altissima perdita di vite umane, non è possibile individuare condotte omissive penalmente rilevanti in capo a soggetti specifici che, se realizzate, avrebbero impedito con certezza l’evento”. Si è trattato, secondo l’accusa, di un dramma dalle caratteristiche eccezionali, innescato da un fenomeno naturale di intensità tale da travalicare le possibilità di previsione e prevenzione realisticamente esigibili.

Una frana senza precedenti recenti

Nella richiesta si evidenzia come l’area di Cava Celario, da cui si è originata la frana letale, non presentasse negli ultimi decenni segni di instabilità evidenti o precedenti fenomeni franosi recenti. Nonostante il territorio fosse noto per la sua fragilità idrogeologica, la specifica dinamica che ha causato la morte delle dodici persone non poteva essere prevista con il grado di precisione richiesto per l’individuazione di una responsabilità penale.

Le ragioni della Procura: limiti del sistema normativo e scientifico

La Procura ha seguito un criterio metodologico ispirato alla giurisprudenza della Cassazione sui reati colposi da disastri naturali. In particolare, si è tentato di applicare il cosiddetto “giudizio esplicativo” e “giudizio controfattuale”, per valutare se una diversa condotta degli enti preposti avrebbe potuto evitare la tragedia. Ma i risultati degli accertamenti tecnici – affidati anche a un collegio di esperti – hanno escluso tale possibilità con il grado di certezza richiesto nel processo penale.

Tra i principali ostacoli individuati dagli inquirenti:

assenza di norme cautelari modali violabili, cioè di regole tecniche precise e dettagliate che potessero essere attribuite a soggetti specifici e la cui omissione avesse efficacia causale diretta con l’evento;

violabili, cioè di regole tecniche precise e dettagliate che potessero essere attribuite a soggetti specifici e la cui omissione avesse efficacia causale diretta con l’evento; natura eccezionale dell’evento : secondo i consulenti, le frane scese dal Monte Epomeo hanno avuto un’intensità e una violenza incompatibili con qualsiasi misura di contenimento realistica;

: secondo i consulenti, le frane scese dal Monte Epomeo hanno avuto un’intensità e una violenza incompatibili con qualsiasi misura di contenimento realistica; assenza di un obbligo di risultato per i garanti della sicurezza: le pubbliche amministrazioni, anche se investite di doveri di protezione civile e pianificazione territoriale, non potevano evitare l’evento, agendo nei limiti delle risorse e delle conoscenze disponibili al tempo;

per i garanti della sicurezza: le pubbliche amministrazioni, anche se investite di doveri di protezione civile e pianificazione territoriale, non potevano evitare l’evento, agendo nei limiti delle risorse e delle conoscenze disponibili al tempo; fenomeno storico di abusivismo edilizio diffuso ma non direttamente correlabile, dal punto di vista causale e giuridico, con le morti avvenute.

Una ferita ancora aperta

La richiesta di archiviazione non equivale a una negazione delle responsabilità amministrative o politiche. Tutt’altro. Il documento della Procura è anche un atto di denuncia della mancata pianificazione urbanistica, della gestione caotica delle istanze di condono, dell’assenza di un sistema organico di manutenzione del territorio.

Ma – si legge tra le righe – tutto questo, per quanto grave, non basta ad attribuire una colpa penale. E così, dopo mesi di indagini e analisi, l’accertamento della verità processuale si ferma: senza imputati, senza un processo, senza una condanna.