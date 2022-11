Frana di Casamicciola. A Forio un punto di prima accoglienza

A supporto delle operazioni di soccorso in atto in queste ore a seguito della straordinaria ondata di maltempo, il Comune di Forio ha messo a disposizione il Palazzetto dello Sport di via Casale per una prima accoglienza dei cittadini sfollati i quali, dopo l’identificazione, saranno accompagnati presso strutture alberghiere che hanno manifestato la volontà di accoglierli.

Inoltre, sempre a Forio, i parcheggi sono stati messi a disposizione della Protezione Civile per la sosta dei mezzi di soccorso giunti sull’isola dalla terraferma.