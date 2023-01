Frana Casamicciola, la denuncia: C’e’ chi specula sulla riattivazione dell’energia elettrica

“Apprendiamo con soddisfazione, dopo le pressanti sollecitazioni e note del nostro comitato e della nostra associazione unitamente altri presenti nel coordinamento comitati di Casamicciola Terme, il piano di azione di ripristino delle reti dell’energia elettrica a determinate condizioni e clausole adottato dall’On. Legnini, oggetto di discussione nella riunione del 10 gennaio con i comitati del coordinamento, che è in continua interlocuzione con l’Enel (che abbiamo visto presenti sul territorio a tal proposito), Comune di Casamicciola Terme e Regione Campania.

Suona strano che una delegazione politica, come ci stanno segnalando, voglia arrogarsi di questo passo in avanti sull’elettricità quando non sono presenti e non hanno partecipato alle riunioni indette su questo tema”. Così in una nota congiunta si sono espressi Agostino Iacono e Vitale Pitone – in rappresentanza rispettivamente del Comitato di Casamicciola Terme di Salvaguardia e Tutela dell’Ambiente e dell’associazione Protagonisti per l’isola d’Ischia) che denunciano un tentativo di speculazione a danno della cittadinanza di alcuni soggetti politici, che avrebbero in animo di incontrare alcuni cittadini per prendersi il merito della riattivazione dell’energia elettrica, disposto in realtà dal commissario Legnini.