Frana Casamicciola, in 60 “rientrano” a casa. Firmata l’ordinanza

Nella giornata odierna è stata adottata dal Commissario Straordinario di Casamicciola Terme, Simonetta Calcaterra, l’ordinanza che consente il rientro dei cittadini nelle abitazioni ricadenti nelle Zone A4, B e C, in base alla nuova riperimetrazione delle aree a rischio definita dal Commissario Delegato, Giovanni Legnini, per l’area di Piazza Bagni.

Per favorire il graduale rientro nelle proprie case, è prevista per i circa 60 cittadini interessati dall’ordinanza del Commissario Straordinario la facoltà di permanere nelle strutture alberghiere fino al 1 aprile prossimo.