Frana Casamicciola, i droni della Forestale per strutturare i dati cartografici dell’Epomeo

Continuano i lavori per la messa in sicurezza dell’isola di Ischia e per ripristinare i servizi pubblici nelle aree colpite dalla frana del 26 novembre scorso. Il Commissario Delegato per l’emergenza frana, Giovanni Legnini, ha disposto con una nuova ordinanza l’avvio di una serie di lavori immediatamente attuabili localizzati nel Comune di Casamicciola. Si tratta, in particolare, di ulteriori interventi sugli impianti fognari e di regimentazione delle acque meteoriche, della pulitura, del dissabbiamento e del ripristino del tratto terminale dell’alveo tombato “Pio Monte della Misericordia”, della pulizia e il dissabbiamento della centrale “Rittmann”.

Il soggetto attuatore degli interventi è la Evi Spa e si tratta di una prima tranche, del valore complessivo di circa un milione di euro, di un programma di attività più ampio che riguarda il dissabbiamento, la pulizia e il ripristino degli impianti fognari di smaltimento reflui e acque meteoriche, danneggiati dalla frana. Evi Spa, la Società pubblica di gestione del ciclo idrico integrato, entro dieci giorni, dovrà trasmettere alla Struttura commissariale il Piano operativo di tutti gli interventi con il relativo cronoprogramma e la stima dei costi.

Inoltre, in questi giorni entra nel vivo l’apporto dei Carabinieri forestali che stanno collaborando in modo proficuo con la Struttura del Commissario. In particolare, sull’isola di Ischia si stanno svolgendo importanti attività di rilievi topografici coadiuvati anche da droni Lidar nell’area sommitale del Monte Epomeo. Grazie al contributo dei Carabinieri Forestali e alle loro sofisticate strumentazioni sarà possibile strutturare i dati cartografici, acquisiti appena dopo la frana del 26 novembre a Casamicciola e sull’intera isola, di cui i tecnici della Struttura commissariale erano già in possesso. Tali informazioni e dati saranno molto rilevanti non solo per conoscere al meglio l’area compromessa dalla frana, ma soprattutto per poter valutare le misure più idonee per la salvaguardia idrogeologica del territorio dell’Isola.

“Desidero ringraziare il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri per il prezioso apporto che i Carabinieri Forstali stanno garantento mettendo a frutto conoscenze , esperienza e grande professionalità nel sostegno alla programmazione degli interventi di messa in sicurezza forestale del Monte Epomeo. Si tratta di attività molto importanti che contribuiscono alla ormai prossima predisposizione del Piano degli interventi strutturali che i Centri di Competenza della Protezione Civile e le Università , insieme alla struttura commissariale e all’Autorita di bacino, stanno predisponendo con un approfondito lavoro che va avanti da due mesi “ha dichiarato il commissario delegato per l’emergenza frana, Giovanni Legnini.