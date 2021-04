Frana a Via Fumerie, sarà “guerra” in consiglio comunale. Stani Verde: “Mettete subito in sicurezza”

Quello che sta accadendo a Via Fumerie, a Forio, è un caso serio perché il comune ha deciso di mettere nei guai seri i residenti. Un’ordinanza, a 3 giorni, rischia di far saltare il banco e di far scatenare una vera e propria guerra.

A seguito degli acquazzoni di febbraio, così come avviene da decenni senza che nessuno intervenisse, si è verificato uno nuovo smottamento dei costoni. La frana di cui vi abbiamo parlato nei mesi scorsi ha costretto la chiusura della strada e l’installazione di alcune transenne.

Nei giorni successi a questo evento, però, arriva il colpo di scena. Con un’ordinanza dal tono insolito, il sindaco di Forio, Francesco Del Deo, ha ordinato ai residenti la messa in sicurezza la strada in 3 giorni.

Un’ordinanza che inchioda a responsabilità e competenza i privati.

In consiglio comunale, questa mattina, però, sarà battaglia. Stani Verde non ha dubbi. “Il comune deve assumersi le sue responsabilità – ci ha detto il consigliere Verde – perché vive momenti di confusione. Il consigliere comunale annuncia gli interventi, il sindaco dà la “colpa” ai privati.

Come si fa a non ricordarsi che per la realizzazione di Via Fumerie vi fu un esproprio? Il sindaco Del Deo dovrebbe conoscere bene la situazione considerato che disamministra dal 1976 o è troppo impegnato a vivere tra Roma e altre sedi? Via Fumerie e tutta l’area di Sorgeto – continua Verde -, come più volte messo in evidenza dal mio gruppo in consiglio comunale, si trovano in uno stato di completo abbandono e costituiscono un pericolo costante sia per turisti, sia per i residente che devono districarsi tra tratti di strada pericolanti e staccionate in bilico nel vuoto”