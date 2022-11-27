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Frana a Ischia, trovato il corpo di una terza vittima

Redazione Web
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ROMA (ITALPRESS) – I soccorritori hanno trovato il corpo di una terza vittima della frana che ieri ha colpito Casamicciola a Ischia. Dal fango sarebbe stata estratta la salma di una donna bulgara di 58 anni, sempre nell’area di via Celario, dove si trovano alcune abitazioni travolte dalla colata di fango e massi. Anche il terzo cadavere sarà trasferito nell’obitorio dell’ospedale per il successivo riconoscimento.
(ITALPRESS).
-foto Vigili del fuoco-
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