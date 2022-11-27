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Frana a Ischia, si scava nel fango: Sono riprese la ricerche dispersi

Redazione Web
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Sono riprese stamani di buon ora le ricerche dei dispersi. Si scava  nel fango alla ricerca degli 11 dispersi dopo la frana che ha travolto il comune di Casamicciola Terme a Ischia. Morta una donna di 32 anni, Eleonora Sirabella (identificata ieri) e 13 persone rimaste ferite, oltre 150 gli sfollati. Le forti raffiche di vento che hanno sferzato la zona, la pioggia non hanno aiutato le operazioni, sospese ad un certo punto.Dopo una notte di angoscia e attesa, l’intenso lavoro dei soccorritori è ripreso con la luce. Le autorità continuano a cercare tra detriti e macerie. Morte e paura sono palpabili . Un’isola ferita con persone inghiottite dalla enorme colonna di acqua, fango e detriti- la speranza è di trovarle ancora vive – sotto il fiume di fango che ha inghiottito anche vicoli, auto, giardini e cortili.

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