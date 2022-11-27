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Frana a Ischia, Meloni “Dal Governo risposta immediata”

Redazione Web
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ROMA (ITALPRESS) – “Con il Consiglio dei ministri di questa mattina, il Governo ha dato risposta immediata per Ischia dichiarando lo stato di emergenza e disponendo un primo stanziamento di 2 milioni di euro per affrontare questa terribile situazione. Alla popolazione colpita rinnovo la mia vicinanza ed esprimo profonda gratitudine nei confronti di tutte le forze impegnate nei soccorsi, in particolare ai Vigili del Fuoco, che da ieri lavorano nel fango”. Così, in un post su Facebook, il premier Giorgia Meloni.
(ITALPRESS).
-foto Palazzo Chigi-
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