Frana a Casamicciola: nuovo faccia a faccia commissari-cittadini

Con un invito al Commissario delegato On. Giovanni LEGNINI, al Commissario Prefettizio del Comune di Casamicciola Terme Dr.ssa Simonetta Calcaterra, al dirigente della Soc. AMCA Srl, Avv. Lettieri e al Direttore/Responsabile lavori Ischia della Sma Campania Spa, i rappresentanti delegati di Comitati ed Associazioni presenti sul territorio martoriato dal sisma del 21 agosto 2017 e dall’evento calamitoso del 26.11.2022, hanno indetto una riunione pubblica che si terrà domani, giovedì 16 marzo 2023, alle ore 18,30 presso la Basilica Pontificia di Santa Maria Maddalena.

Gli argomenti all’ordine del giorno sono pochi e sono chiari: Riapertura Piazza Bagni; Riperimetrazione aree rosse in seguito alla schedatura Aedei fabbricati da delocalizzare; Rallentamento lavori in somma urgenza; Lavori con progettazione; Timing erogazione fondi aziende e privati (mod. C1 e B1); Riutilizzo dei fanghi sul posto (sull’argomento i comitati chiedono, a gran voce, che non debbano essere trasportati a terra ferma con un enorme dispendio di risorse); aggiornamenti sullo stato dell’arte ricostruzione: edifici pubblici in particolare modo le scuole; chiarimenti in merito pratica dei condoni.

Tenere alta l’attenzione sulle problematiche inerenti la gestione delle attività post frana ed in particolare della nuova zonazione del territorio, l’aggiornamento del piano degli interventi effettuati ed in itinere completi di crono-programmi sono stringenti, anche e soprattutto, in considerazione dell’approssimarsi della prossima stagione estiva e dell’imminente periodo pasquale.