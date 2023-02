Frana, a Casamicciola assunti cinque nuovi tecnici al Capricho

Il Comune di Casamicciola assume cinque nuovi tecnici. L’Ente, a seguito delle ripetute emergenze che si trova ad affrontare, ha dovuto infatti procedere a dotarsi di figure professionali idonee, sia pure con contratti a termine.

E così dopo la frana del 26 novembre scorso aveva bandito la procedura per l’assunzione a tempo determinato di cinque istruttori direttivi tecnici per la gestione del sisma e della emergenza alluvione.

Per quanto riguarda il terremoto, già con delibera del Commissario Straordinario del dicembre scorso era stata avviata una procedura finalizzata alla formazione di una short list di professionisti esterni a cui affidare incarichi. Nel caso specifico, otto istruttori direttivi tecnici ed amministrativi contabili. Sei di questi sono stati assunti a tempo pieno e determinato per 12 mesi, mentre altri due tecnici, pur ritenuti idonei al conferimento dell’incarico, hanno rinunciato.

L’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile adottata dopo la frana, consente al commissario delegato di autorizzare il conferimento di incarichi individuali e contratti di lavoro a tempo determinato, comprese altre forme di lavoro flessibile.

Via libera dunque a nuove assunzioni la cui spesa viene imputata alla contabilità speciale. Per la copertura dei posti si è fatto ricorso allo scorrimento della graduatoria del Comune di Procida e alla convocazione per un colloquio, ma non è stato individuato alcun tecnico idoneo.

Di qui l’avvio della procedura di selezione da parte del responsabile dell’Area I Affari generali e servizi alla persona ed alle imprese dott. Antonio Russo, allo scopo di formare una graduatoria di tecnici extra dotazione organica ed a tempo pieno e determinato.

Entro il termine stabilito delle ore 12.00 del 27 gennaio sono pervenute 11 candidature. Questo l’elenco dei candidati in ordine di protocollo: arch. Trani Vincenzo, arch. Imparato Luca; arch. Crescenzo Roberta, ing. Schiano Di Zipaolo Valeria, arch. Distinto Francesco, arch. Della Corte Pasqualina, arch. Taliercio Lucia Emanuela, arch. Di Iorio Angela, ing. Regine Paolo, ing. Grosso Luigi, arch. Imparato Mario. Tutti convocati per il colloquio del 31 gennaio e la valutazione dei titoli da parte della commissione esaminatrice nominata, presieduta dal dott. Russo composta dall’ing. Michele Maria Baldino, consulente esperto in materia di demanio e Urbanistica del Comune di Casamicciola Terme, e dalla dott.ssa Enza Fontana, consulente esperta in materia di personale; segretario verbalizzante il dipendente comunale Crescenzo Di Noto Morgera.

Quattro candidati non si sono presentati al colloquio: l’arch. Crescenzo Roberta, l’arch. Della Corte Pasqualina, l’arch. Di Iorio Angela, e l’ing. Regine Paolo.

Al termine della procedura selettiva la commissione ha stilato la seguente graduatoria, poi definitivamente approvata dal responsabile Russo: 1. Taliercio Emanuela Lucia; 2. Grosso Luigi; 3. Distinto Francesco; 4. Imparato Mario; 5. Schiano di Zipaolo Valeria; 6. Imparato Luca; 7. Trani Vincenzo.

Il Comune ha quindi proceduto all’assunzione dei primi cinque candidati in graduatoria.