Frana 2022, domani l’udienza decisiva: la verità sul disastro

Domani, a tre anni dalla notte che travolse Casamicciola, il caso della frana del 26 novembre 2022 tornerà davanti al giudice. Il GIP sarà chiamato a valutare la richiesta di archiviazione presentata dalla Procura e le opposizioni depositate dalle famiglie delle vittime, decise a dimostrare che quelle dodici morti non furono il risultato di un destino cieco, ma l’esito di anni di omissioni e di un sistema di prevenzione mai realmente attivato.

In questo quadro si inserisce la memoria firmata dall’avvocato Cristiano Rossetti, un documento che punta a ricostruire responsabilità, ritardi e negligenze che avrebbero inciso in modo determinante sulla portata della tragedia. Dopo l’udienza, questo atto diventerà uno degli elementi centrali del confronto processuale.



Nel cuore della sua opposizione alla richiesta di archiviazione per la tragica frana di Casamicciola del novembre 2022, l’avvocato Cristiano Rossetti scava con precisione chirurgica nelle responsabilità istituzionali, offrendo al giudice per le indagini preliminari un atto che è, insieme, requisitoria tecnica e atto d’accusa civile. L’intento è chiaro: impedire che l’indifferenza amministrativa venga archiviata come un evento inevitabile della natura. Dodici persone hanno perso la vita in quella notte. La giustizia, sostiene Rossetti, non può rassegnarsi al silenzio.

Il cuore dell’atto si fonda su una critica profonda alla valutazione effettuata dalla Procura, la quale, pur riconoscendo lacune e omissioni nel sistema di prevenzione del rischio, ha comunque ritenuto che la tragedia sarebbe avvenuta a prescindere da eventuali interventi. Si tratta di una conclusione erronea e non condivisibile, scrive Rossetti, che insiste su una nozione fondamentale: anche se l’evento franoso non fosse stato evitabile, le sue proporzioni catastrofiche avrebbero potuta e dovrebbero essere contenute. A sostegno della sua tesi, il penalista si appoggia tanto sui rilievi dei consulenti della Procura quanto su quelli della propria perita, la geologa Miragliuolo, la quale evidenzia come gli effetti al suolo del nubifragio sarebbero potuti essere meno distruttivi se il territorio fosse stato nel tempo diligentemente mantenuto e correttamente presidiato.

Il documento ricostruisce un sistema di mancata prevenzione che ha radici profonde. Il Comune di Casamicciola, secondo l’opposizione, non ha mai aggiornato il piano di protezione civile obbligatorio dal 2012, né ha mai richiesto i fondi regionali disponibili per redigerlo. Ne deriva un vuoto amministrativo che – sottolinea Rossetti – è direttamente connesso al disastro. Il piano non soltanto avrebbe individuato le specifiche criticità del territorio, ma avrebbe anche previsto azioni preventive, volte, ad esempio, ad evacuare l’area anche in presenza della sola allerta arancione.

Dalla lettura del documento emergono elementi inquietanti: segnalazioni ignorate, come quella del 2018 su un grosso masso in località Celario; progetti mai attuati, come le opere di ingegneria naturalistica post-frana del 2009; strumenti di monitoraggio inesistenti proprio nel territorio più a rischio dell’isola. La rete pluviometrica, ad esempio, non copriva il Comune di Casamicciola: un comune notoriamente interessato da eventi franosi e alluvionali non era dotato di alcun pluviometro, scrive Rossetti, rimarcando come anche questo fattore abbia impedito l’attivazione di un sistema d’allarme tempestivo.

La memoria legale richiama poi un precedente non trascurabile: il procedimento penale del 2010 a carico dell’allora sindaco D’Ambrosio, condannato per omicidio colposo in relazione a una frana analoga avvenuta sempre a Casamicciola. In quel caso, la Procura ritenne sufficiente la mancanza di un piano di emergenza per procedere penalmente. Eppure oggi – sottolinea l’avvocato – si tratta delle medesime condotte omissive rilevate nel corso delle indagini di questo procedimento.

Alla fine della sua articolata richiesta di opposizione, Rossetti chiede l’iscrizione dei responsabili nel registro degli indagati e, in subordine, nuove indagini suppletive. La condotta negligente – si legge nella conclusione – si pone senza dubbio come antecedente logico e causalmente necessario al costituirsi delle condizioni produttive dell’accadimento disastroso.

Il vuoto che frana: assente il sistema di prevenzione, ignorati anni di allarmi

Nel ventre di Casamicciola, dove le colline si sgretolano e la terra diventa fango assassino, il vuoto non è solo quello lasciato da dodici vite spezzate. È un vuoto amministrativo, strutturale e di responsabilità. Un’assenza che pesa, che si può misurare con atti mai compiuti, progetti mai realizzati, strumenti mai installati. Eppure era tutto noto. E soprattutto, tutto prescritto.

L’atto di opposizione firmato dall’avvocato Cristiano Rossetti illumina, con la pazienza del giurista, il mosaico di omissioni che precede la tragedia del novembre 2022. In quelle pagine si snoda un paradosso che fa tremare: un Comune, quello di Casamicciola Terme, noto per la sua fragilità idrogeologica, non ha mai aggiornato il piano comunale di protezione civile, obbligatorio dal 2012. Né ha chiesto i fondi regionali stanziati proprio per aiutarlo a farlo.

Il piano, strumento minimo per ogni comunità esposta al rischio, non è solo un documento: è una mappa della consapevolezza. Serve a individuare le aree a rischio, pianificare evacuazioni, impostare sistemi di allarme, strutturare la catena decisionale. Serve, soprattutto, a salvare vite. Il piano non soltanto avrebbe individuato le specifiche criticità del territorio – secondo Rossetti – ma avrebbe anche previsto azioni preventive, volte, ad esempio, ad evacuare l’area anche in presenza della sola allerta arancione.

Ma il piano non c’era. Non c’era neppure un sistema per comunicare l’allarme alla popolazione. Né un protocollo di evacuazione. Né, fatto forse più assurdo, un pluviometro installato nel territorio comunale. Nonostante la frana, secondo quanto ricostruito dalla consulenza tecnica, fosse preceduta dal superamento delle soglie pluviometriche già alle 4:20 del mattino. Tempo utile per intervenire, teoricamente. Ma senza strumenti e senza piani, nessuno poteva sapere. Nessuno poteva agire.

Eppure gli allarmi c’erano stati. Documentati. Ignorati. Come la segnalazione, nel 2018, di un ex sindaco e funzionario regionale, Giuseppe Conte, che aveva avvertito della pericolosità di un masso instabile nella cava Celario, esattamente dove si è poi scatenata la colata. Oppure come il progetto di opere di ingegneria naturalistica redatto dopo la frana del 2009, che non fu mai realizzato. Non c’è manutenzione dei boschi, non c’è sistemazione degli alvei, non c’è regimazione idraulica. Un territorio che è soggetto per la sua conformazione naturale a eventi del genere – conferma la consulente Miragliuolo – deve avere la capacità di far scorrere le acque e tenere basse le piezometriche della falda.

Nel silenzio delle istituzioni locali, emerge una verità: la frana non è stata un destino inevitabile. L’impatto dell’evento poteva essere contenuto. Lo dicono anche i consulenti della Procura, pur nella richiesta di archiviazione, laddove ammettono che gli interventi, insieme a misure non strutturali, avrebbero potuto evitare le tragiche conseguenze dell’evento.

Ma nulla è stato fatto. E nulla si è imparato. Il 2022, per Casamicciola, rischia di essere l’anno della replica. Di un copione già scritto e già rappresentato. La giustizia, oggi, è chiamata a decidere se l’omissione possa ancora restare impunita.