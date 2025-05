Fotovoltaico al Bagnitiello: il PM ordina il dissequestro, il Comune lo blocca

Una vicenda giudiziaria e amministrativa che fotografa uno spaccato inquietante dell’attuale gestione comunale si è consumata nei giorni scorsi attorno alla storica struttura turistica “Pensione Ristorante Bagnitiello”. Dopo il sequestro del cantiere per l’installazione di un impianto fotovoltaico da 20 KW, la Procura della Repubblica ha disposto il dissequestro temporaneo, riconoscendo la piena legittimità dell’intervento edilizio. Nonostante ciò, il Comune ha incredibilmente notificato un preavviso di diniego alla Comunicazione di Inizio Lavori (CIL), aprendo un conflitto tra poteri amministrativi e giudiziari.

Il 9 maggio 2025, la Polizia Municipale aveva posto i sigilli al solaio della Pensione Bagnitiello dove erano in corso lavori per la realizzazione dell’impianto. A promuovere l’opera, il sig. Giovan Giuseppe Lombardo, amministratore della F.lli Lombardo s.r.l., che, assistito dall’avvocato Francesco Cellammare, ha evidenziato come il progetto rispetti pienamente la normativa vigente in materia di edilizia libera.

Come illustrato dall’avv. Cellammare, l’impianto: è destinato a una struttura turistica esistente; è installato su copertura piana e non visibile da luoghi pubblici; è conforme alle norme urbanistiche e paesaggistiche, compresi il D.Lgs. 190/2024 e il DPR 31/2017.

La difesa, oltre a un’argomentazione giuridica dettagliata, ha allegato note tecniche dell’Architetto Raffaele Ungaro, che dimostrano come l’intervento: sia pienamente conforme alla normativa sull’edilizia libera (D.Lgs. 190/2024), rispetti i vincoli paesaggistici, essendo installato su copertura piana e non visibile da spazi pubblici, non necessiti di autorizzazione paesaggistica secondo il DPR 31/2017.

Il Pubblico Ministero Roberto Pirro Balatto ha quindi accolto l’istanza di dissequestro, autorizzando i lavori necessari a conformare l’intervento alla CIL depositata. Il verbale di dissequestro temporaneo è stato redatto il 28 maggio 2025, alla presenza del sig. Lombardo.

Ma mentre la giustizia faceva il suo corso, il Comune di Casamicciola Terme procedeva in direzione contraria: con nota del 27 maggio, notificava un preavviso di diniego motivato da presunte irregolarità urbanistiche e paesaggistiche, ignorando di fatto il provvedimento del magistrato.

Per l’avvocato Cellammare, si tratta di «un atto gravissimo, che configura un vero e proprio conflitto istituzionale. Il Comune ha scelto di disattendere un ordine della magistratura, continuando a esercitare un potere abnorme e punitivo nei confronti di cittadini che hanno la sola colpa di non piegarsi ai dettami dell’amministrazione».

In effetti, questa vicenda non è isolata, ma si inserisce in un clima più ampio di pressione politica, capricci amministrativi e gestione autoritaria che sta caratterizzando l’attuale governo cittadino. È evidente che chi non si mostra fedele o allineato all’amministrazione venga ostacolato con ogni mezzo, anche a costo di ignorare le decisioni dei giudici. Un atteggiamento che mina le basi dello stato di diritto e trasforma l’azione pubblica in strumento di ricatto e vendetta. La difesa ha formalmente chiesto l’esecuzione immediata del dissequestro e l’archiviazione del procedimento amministrativo. Intanto, il caso solleva interrogativi sempre più pressanti su legalità, imparzialità e rispetto delle istituzioni nella gestione pubblica di Casamicciola Terme.

Resta da vedere se prevarrà il diritto o la logica del potere.