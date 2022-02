Fotografa una minore nuda e le invia agli amici

Paolo Mosè | Uno accusato di aver fotografato nuda una minorenne, le cui foto poi sono state inviate utilizzando la rete social, provocando nella giovane gravi ripercussioni psicologiche. L’altra accusa che contesta il sostituto procuratore della Repubblica Luigi Santulli è violenza privata e tentata violenza privata. Nelle immagini che sono state trasmesse si evidenzia che la giovane viene ritratta in particolare nello svolgere sesso orale. Poi avrebbe indotto la parte offesa, che si costituirà parte civile, a rimanere con lui. Obbligandola ad avere una vita molto riservata, ovverosia di non frequentare altre persone se non l’attuale imputato. Obbligando la stessa giovane a lasciare il fidanzato con il quale intratteneva rapporti di vicinanza, per così dire. E per rompere questo rapporto definitivamente l’imputato mandava all’ormai ex foto della ragazza completamente nuda.

Questa sua volontà, però, si è scontrata con la determinazione della stessa ragazza e del fidanzato a rimanere ancora stretti tra loro, per non darla vinta ad un soggetto che pretendeva di comandare la vita altrui.

Lo stesso personaggio si sostituiva, consegnando le generalità di un’altra persona. Per porre in essere una operazione tendenzialmente a coprire la sua reale identità. Recandosi in un noto negozio di elettrodomestici concessionario anche della Tim per sottoscrivere un contratto per ricevere una sim card. Riuscendo nell’operazione e di fatto “inguaiando” una donna che risultava essere intestataria di una utenza che non era a sua conoscenza.

In questa vicenda particolare, dove si innesta anche la coreografia della banda musicale, essendo questo imputato amante della musica, vi è un soggetto terzo che risponde del reato di favoreggiamento. E a quanto pare sarebbe il titolare dell’esercizio commerciale, che avrebbe in qualche modo favorito l’“accattivatore” della minorenne nuda fotografata. Questo commerciante avrebbe reso dichiarazioni mendaci ad un ispettore della Polizia di Stato che svolgeva le indagini a seguito della denuncia della minorenne, riferendo che quella sim card era stata intestata ed utilizzata all’attuale imputato, circostanza che poi alla verifica è risultata non veritiera.

Mentre la signora che venne utilizzata per intestare la sim card non poteva trovarsi in quel negozio, essendo quel giorno molto lontano dall’isola d’Ischia, ossia nella provincia di Siena.