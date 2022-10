Forza, ragazzi: comanda Giorgia! | #4WD

E’ caduto anche l’ultimo baluardo di speranza (con la S minuscola per non creare confusione con il ministro della salute outgoing) per i super sconfitti del centrosinitra italiano: Berlusconi, di suo o opportunamente consigliato, ha fatto mea culpa e ha incontrato Giorgia Meloni in Via della Scrofa. Tutto ricomposto, dunque, ma portando il Cavaliere in casa della premier in pectore e non certo in campo neutro, ma soprattutto lasciando che fosse la linea intransigente della leader di Fratelli d’Italia a prevalere per la composizione del nuovo Governo di centrodestra. “Non sono ricattabile” aveva affermato. E così è stato! Coerente fino in fondo e ad ogni costo, quella lì.

Diciamo, quindi, che di qui a poco ci sarà l’avvio delle consultazioni-lampo (dovrebbe esaurirsi tutto nel giro di un giorno al massimo) da parte del Presidente della Repubblica; poi l’incarico alla Meloni, che come da prassi accetterà con riserva. E dulcis in fundo, ci godremo il secondo primato della prima Presidente del Consiglio della storia repubblicana: quello di presentare a Mattarella la lista dei ministri nel minor tempo mai registrato dal ricevimento dell’incarico da premier. Per poi, ovviamente, cominciare a lavorare a spron battuto, dimostrando di che pasta è fatta sia lei sia la sua squadra, passando dalle parole ai fatti. Quelli seri.

Fossi in Letta, Fratoianni, Calenda, Conte, Renzi, Bonino e altri perdenti non pervenuti, specialmente oggi che determinati inciuci e altrettanti rischi spaccatura sono stati implacabilmente smentiti dai fatti, proverei a farmene una ragione. Proprio come in merito all’elezione dei due presidenti di Camera e Senato, assurti democraticamente alla seconda e terza carica dello Stato, che piaccia o no, al pari di quanto accaduto con i loro predecessori d’ogni colore ed appartenenza.

Capisco che bisognerà inventarsi qualcosa, per dirla alla pucciniana maniera, “un po’ per celia, un po’ per non morire”. Però, ragazzi, smettetela una buona volta di mettere così a dura prova il vostro fegato. In fondo, la vita è bella!