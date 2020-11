“Forza Nello”, tutta l’isola tifa per te!

L’incidente di ieri sera ci ha colpito duro. Forte. Una caduta dallo scooter, un soccorso e un volo in elicottero in terra ferma sono le forme della paura e della tensione che torna alle stelle. L’isola si trova a fare i conti con i problemi di sempre: le strade pericolose, le condizioni dell’asfalto e tutte le altre cose che ci siamo sempre detti e che da Marzo abbiamo messo in un cassetto come se fossero risolte e, invece, sono ancora là, a farci male. Le condizioni di Nello, il giovane di Forio coinvolto nello scontro, sono serie.

Lo zio, Tonino Pone, “Chiedo a tutti voi una preghiera per mio nipote Nello affinché possa superare questo bruttissimo momento sono sicuro che ce la farà e tornerà ad essere quello di sempre premuroso, gentile e un po’ guascone ma con un cuore immenso forza Nello!”

Lo stesso afflato di vicinanza arriva dall’ Olympic Judo Forio, lo società in cui Nello praticava sport.

«Ieri sera un nostro judoka – ci scrive Maurizio Bianculli e tutta la dirigenza – Nello ha subito un grave incidente stradale. E’ caduto dallo scooter battendo fra l’altro anche la testa. Ora si trova ricoverato presso la Rianimazione dell’Ospedale del Mare in gravi condizioni. Desideriamo mostrare la vicinanza della famiglia Olympic Judo Forio al papà Francesco, la mamma Loreta e la sorella Maria. Siamo certi che nello riuscirà a superare questo brutto momento. Il nostro pensiero è rivolto a lui. Forza Nello! Tutta la famiglia dell’Olympic Judo Forio”.