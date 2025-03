Forza Italia ad Ischia riparte dai giosiani, dal “drago” e dal “barbiere”

I movimenti in attesa delle prossime elezioni regionali stanno muovendo le pedine anche sull’isola. Dopo l’infornata di coordinatori voluta da Michele Schiano in Fratelli d’Italia (a cui, però, sono rimaste indigeste le dimissioni di Caldoro e il via libera in consiglio regionale di Maria Grazia Di Scala: fratelli e sorelle d’Italia stanno in contrasto) arrivano quelle in Forza Italia.

Il partito che fu di Silvio Berlusconi e che ha ancora come coordinatore Giovan Battista Castagna, ha annunciato i nuovi ingressi tutti di marca “giosiana”. Hanno aderito a Forza Italia il consigliere comunale di Forio, Mario Savio (la figlia è stata assunta al comune di Casamicciola) mentre a Lacco Ameno torna in Forza Italia Ciro “Barbiere” Calise (che non ha mai pensato male di Domenico De Siano anche se ora gioca al “piccolo amministratore” con Pascale che, tra le altre cose, non poteva dire no a Giosi).

Ad Ischia, dalla corte del piddino Enzo Ferrandino passa in Forza Italia il figlio prediletto di Giosi Ferrandino, il consigliere comunale con ampi poteri nell’UTC, Massimo Trofa (cresciuto all’ombra e nello studio di Giosi).

A Serrara Fontana, invece, il partito del Cavaliere è affidato al “DRAGO” per eccellenza, Vincenzo Maltese. Dulcis in fundo, invece, a Casamicciola fanno ingresso nel partito di Fulvio Martusciello, Angela Di Iorio e Raffaelle Piro.

Ingressi che servono al sindaco di Casamicciola come “biglietto da visita” nel secondo partito del governo Meloni.

“È solo l’inizio di una ricostruzione del partito sull’isola, dove presto arriverà il presidente Antonio Tajani per fare il punto sulla ricostruzione” ci ha detto Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia in Campania che ha ritrovato in Giosi Ferrandino lo “sparring partner” isolano