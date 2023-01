Forza Alessio! Per l’esterno ancora un po’ di sosta

Un brutto scontro di gioco nella scorsa giornata di campionato ed Alessio Cerase è costretto al forfait per i prossimi appuntamenti stagionali.

Il calciatore del Real Forio ha dovuto abbandonare il rettangolo verde dello Stadio Vallefuoco di Mugnano dopo una spinta di Barone Lumaga, calciatore del Napoli United. L’esterno biancoverde, in seguito all’impatto con la recinzione metallica, ha rimediato una doppia frattura facciale.

Non sono mancati i messaggi di supporto per uno degli elementi più duttili a disposizione di mister Angelo Iervolino. Cerase, ieri mattina, si è sottoposto ad un intervento per la riduzione di una frattura parietale zigomatica.

L’intervento, come testimoniato anche dal club attraverso i canali ufficiali, è perfettamente riuscito. Si tratta soltanto del primo step, il centrocampista infatti ha riportato danni anche alla mano e nei prossimi giorni saranno necessari ulteriori accertamenti.

Tanta vicinanza nei confronti del calciatore, la squadra è pronta a riabbracciarlo per il rush finale di campionato.

Settore ospiti chiuso

Intanto, prosegue la preparazione in vista della partita contro la Maddalonese. Allo Stadio Calise, nel prossimo turno, valido per la ventitreesima giornata del Girone A di Eccellenza, arriva la compagine granata, reduce dalla pesante sconfitta contro il Casoria ma avanti in classifica di nove lunghezze rispetto al Forio. In occasione del match, in programma domenica 29 gennaio, il settore ospiti resterà chiuso.