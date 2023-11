Forum dei giovani a Ischia, ecco gli eletti

Il comune di Ischia, unico sull’isola, ha istituito ed eletto il “suo” Forum dei Giovani. Una iniziativa voluta e portata avanti dall’assessore Adriano Mattera che, in verità, avrebbe potuto allargare e rendere più democratica e più partecipata. Al netto dell’occasione persa, tuttavia, dobbiamo dare il benvenuto a questo organismo con la speranza (remota) che questi giovani possano liberarsi dalla livrea di antico e di vetusto che indossa l’organismo stesso.

“Vista delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 24.08.2023, con la quale è stato approvato il Nuovo Regolamento di disciplina del Forum dei Giovani per la partecipazione giovanile; Considerato che con Avviso Pubblico pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Ischia, il Sindaco ha indetto le elezioni dei consiglieri in seno all’Assemblea del Forum dei Giovani del Comune di Ischia per il giorno 23 novembre 2023.

Il presidente dell’ufficio elettorale, il dirigente Mariarosaria De Vanna, dato atto che: le operazioni di voto si sono tenute presso la sala Consiliare del Comune di Ischia e che il seggio è stato continuativamente aperto dalle ore 09:00 alle ore 18:00 del giorno 23 novembre 2023 ha redatto il verbale con i voti validi attribuiti agli 8 candidati.

Sono stati 91 i giovani che hanno partecipato alle elezioni. Lo spoglio conta 1 scheda bianca e nessuna nulla. Al termine sono risultati eletti

Trani Marianna, Petrillo Caterina e Ferrandino Giovanni con 48 voti; Di Meglio Salvatore con 47 voti; Petrillo Vittoria, con 44 voti, Marco Trofa con 42 voti e Verde Gennaro con 41 voti.

Unico non eletto risulta essere Schiano Giovanni con 41 voti in virtù della regola imposta dal TUEL secondo la quale in caso di parità di voti viene eletto il candidato che precede nell’ordine di lista. Tuttavia, per Schiano c’è ancora la possibilità di poter essere eletto nella giunta che dovrà essere eletta insieme al coordinamento del Forum.