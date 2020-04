Forti con i deboli. Hanno detto no ad una ragazza con sordomutismo dalla nascita, deficit intellettivo e disturbi della deambulazione!

Gaetano Di Meglio | Questa storia deve far accapponare la pelle e far salire il livello di indignazione civile e sociale contro la classe amministrativa del comune di Ischia. Una storia, questa, che caratterizza in maniera perfetta il modo di operare di una classe dirigente che non ci stupisce più.

Dopo 171 giorni di attesa, infatti, il comune di Ischia ha esitato la richiesta di una cittadina di Ischia. Una richiesta di buon senso e di umanità nei confronti di una nostra concittadina meno fortuna di molti. Una richiesta di buon senso e umanità che, però, non appartenendo alla casta, la Signora non ha ricevuto. Anzi, è stata costretta al ricorso al TAR e, subito dopo la notifica del ricorso, anche della porta sbattuta in faccia. Una schifezza!

In ballo c’è la richiesta di un posto per disabili ad personam nel parcheggio di Sant’Alessandro. Sì, avete capito bene, mica la luna. Un merdoso posto per disabili assegnato ad una residente del posto al fine di poter rendere meno gravoso la vita di una mamma. Di una combattente dei giorni nostri che, oltre a combattere contro tutte le avversità si deve scontrare anche contro le scelte della classe amministrativa del comune di Ischia.

Una classe politica amministrativa che si dimostra, ogni giorno di più, “forte con i deboli” e “debole con i forti”. Pensate al parcheggio della Siena, al Parcheggio Guerra riconcesso ai gestori e potremmo continuare per molto.

Ma veniamo alla questione.

Lo scorso 14 ottobre (171 giorni fa, ndr) la signora ha inoltrato al sindaco e al Comandante della Polizia Municipale di Ischia la “Richiesta di concessione di parcheggio ‘ad personam’ in Ischia alla Via S. Alessandro n. 39”.

«La scrivente è genitrice e tutrice di una ragazza nata ad aprile 1980, affetta da grave invalidità permanente. In particolare, come emerge dalla documentazione medica che si allega, è affetta da sordomutismo dalla nascita, con deficit intellettivo e disturbi della deambulazione. Il suo stato di salute è stato ulteriormente aggravato da intervento chirurgico di isterectomia. Alla luce delle gravi patologie che affliggono, la sottoscritta ha chiesto ed ottenuto contrassegno per parcheggio per disabili. La scrivente, quale tutrice della figlia, ha necessità quotidiana di utilizzare l’autovettura per le esigenze primarie della stessa, ma accade spesso che i posti per invalidi siti nel parcheggio della località S. Alessandro, allocati all’ingresso dello stesso, siano permanentemente occupati da altre autovetture (alcune delle quali utilizzate per uso proprio da persone in ottimo stato di salute, come la sottoscritta può documentare), spesso parcheggiate lì per giorni/settimane perché i proprietari vivono in continente e le utilizzano saltuariamente quando si recano sull’isola.

La sottoscritta n.q. possiede tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa per ottenere la concessione di un posto auto “ad personam”, che possa essere utilizzato in via esclusiva per la sosta e il parcheggio dell’autovettura della scrivente, all’interno del parcheggio S. Alessandro, con individuazione di uno stallo riservato il più vicino possibile all’abitazione in cui la scrivente dimora con l’invalida, ove notoriamente non è possibile accedere con autovetture. L’art. 381 modificato del D.P.R. n. 151/2012, nel combinato disposto con l’art. 188 CdS, prevede che il comune, con propria ordinanza, possa assegnare a titolo gratuito uno spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del contrassegno di parcheggio per disabili del soggetto autorizzato ad usufruirne, in mancanza – come nel caso in esame – di disponibilità di uno spazio di sosta privato accessibile in zona di alta densità di traffico.»

Ultime parole famose: «La scrivente resta in attesa di riscontro, confidando in un sollecito interessamento, tenuto conto dell’urgenza del caso attese le condizioni fisiche della figlia, e nel favorevole esito della presente istanza».

Dopo queste parole cala il silenzio più assoluto. Era il 14 ottobre 2019.

La donna, evidentemente, non appartiene alla casta che piace a chi gestisce il comune di Ischia, nonostante il caso umano e nonostante la sua difficile condizione che è nota a tutti.

Ci saremmo aspettati da un’amministrazione sensibile, vicina ai più deboli e pronta ad aiutare chi ha bisogno un interessamento veloce, rapido, umano. Niente.

Trascorrono 171 giorni di silenzio, di dolore e di costante difficoltà.

Stanca, delusa e indignata, la signora ricorre al TAR “avverso il silenzio rifiuto” ovvero, quella prassi amministrativa per la quale un soggetto che abbia chiesto alla Pubblica Amministrazione l’adozione di un atto in proprio favore, trascorsi 60 giorni senza che l’atto sia stato adottato, può intimare all’Amministrazione di agire entro i successivi 30 giorni; trascorso tale termine il silenzio dell’autorità sarà inteso come rifiuto, pertanto impugnabile nell’ordinario termine di 60 giorni dinanzi al giudice amministrativo (TAR) competente.

E così, dopo il danno la beffa del comune. Ecco la risposta o forse punizione che arriva dal comune di Ischia.

Il 2 aprile, appunto, 171 giorni dopo la richiesta, il comandante Chiara Boccanfuso scrive alla cittadina di Ischia: «Con riferimento alla richiesta da Lei presentata acquisita al protocollo dell’ente in data 14/10/2019, di concessione di un’area disabili “ad personam” da destinarsi alla figlia, avendo Lei proposto ricorso al Tar Campania avverso il silenzio rifiuto, acquisito al protocollo dell’ente in data 04/03/2020, Le significhiamo, come già anticipatoLe per le vie brevi dopo pochi giorni dalla Sua richiesta, che ai sensi dell’ordinanza sindacale n. 52/2012, le aree riservate ai diversamente abili sono concesse solo ai minori di età. Pertanto, non sussistendo i requisiti chiesti nella citata ordinanza per la concessione di un’area invalidi “ad personam”, il disabile potrà fate uso delle aree già esistenti nella zona”.

Quanta cattiveria! Quale assoluto disprezzo nei confronti di una cittadina già così provata e così fortemente penalizzata!

Ma attenzione, perché, la cattiveria che nasconde questa risposta è ancora più grande. Il comandante Boccanfuso, per rigettare la richiesta della signora, cita l’ordinanza numero 52 del 2012. Un’ordinanza dell’allora comandante Pugliese che disciplinava le aree ZTL nel periodo di Pasqua e che citava in “via sperimentale sarà possibile, agli esercenti la potestà genitoriale di minori con ridotte capacità deambulatorie, in possesso di regolare contrassegno rilasciato dalla Polizia Locale del Comune di Ischia, richiedere autorizzazione personalizzata alla sosta, in aree riservate individuate nei pressi della propria abitazione. A tale scopo gli stessi dovranno esibire apposita istanza, corredata da copia del contrassegno, indicando il numero di targa del veicolo di cui intendono avvalersi e l’ubicazione dell’area riservata (via e civico)”. Otto anni, ad Ischia, esistevano ancora i pilomat! Ma il parcheggio di Sant’Alessandro in quale ZTL fa parte? L’ordinanza che richiama il comandante Boccanfuso ha valore anche fuori dalla ZTL? Ma, soprattutto, come può il sindaco Enzo Ferrandino avallare un atteggiamento del genere e non accogliere la richiesta di questa madre? Di questa signora che porta avanti un peso così grande? E una disabilità così grave “sordomutismo dalla nascita, con deficit intellettivo e disturbi della deambulazione. Il suo stato di salute è stato ulteriormente aggravato da intervento chirurgico di isterectomia” non ha smosso il sindaco a pietà? Forse bastava il nome di un altro avvocato? Forse ci voleva la prova del voto? Forse ci voleva un inchino particolare alla casta che impera nel comune di Ischia?

Il sindaco che non è un ladro e non è un corrotto, però, forse, è un insensibile! Eggià, perché dopo la notifica del ricorso al TAR lo scorso 3 marzo, il sindaco non si è preoccupato di trovare una soluzione per questa donna. Ma, forse, si è solo preoccupato di trovare il modo per dirle “NO”. Forti con i deboli! Deboli con i forti! Cosa sarebbe cambiato per il sindaco e per il comandante della polizia Municipale del comune di Ischia di accogliere questa richiesta? Quale grande vantaggio ha acquistato il comune di Ischia nel dire “no” ad una mamma che deve fare il giro di tutto il parcheggio? NESSUNO! Quanti disabili residenti stabili esistono a Sant’Alessandro. Leggere che “il disabile potrà fare uso delle aree già esistenti nella zona” e non accogliere questa richiesta, soprattutto umana, dimostra che siete “Forti con i deboli! Deboli con i forti!”.

Cosa c’entrano le ZTL con questa richiesta?

Secondo il comune di Ischia, questa mamma non ha diritto ad un parcheggio ad personam perché nel 2012 il comune di Ischia aveva concesso, in via sperimentale, “agli esercenti la potestà genitoriale di minori con ridotte capacità deambulatorie, in possesso di regolare contrassegno rilasciato dalla Polizia Locale del Comune di Ischia, richiedere autorizzazione personalizzata alla sosta, in aree riservate individuate nei pressi della propria abitazione” all’interno delle ZTL del Comune di Ischia.

Nel frattempo, invece, la concessione del parcheggio ad personam per disabili è un diritto di chi già possiede il contrassegno invalidi, ma il rilascio, come previsto dall’articolo 381 del Regolamento del Codice della strada, è soggetto ad alcune condizioni.

La domanda va presentata al Comune di residenza e la concessione del parcheggio ad personam è gratuita. Il Regolamento al Codice della Strada, all’art. 381, D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 prevede che il Sindaco, con propria ordinanza, può assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del “contrassegno invalidi” del soggetto autorizzato ad usufruirne.

L’articolo 381 afferma che: “nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidità della persona interessata, il comune può, con propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del “contrassegno di parcheggio per disabili” del soggetto autorizzato ad usufruirne. Tale agevolazione, se l’interessato non ha disponibilità di uno spazio di sosta privato accessibile, nonché fruibile, può essere concessa nelle zone ad alta densità di traffico, dietro specifica richiesta da parte del detentore del “contrassegno di parcheggio per disabili”.

Ma possiamo accettare che il nostro comune di Ischia ignori una richiesta del genere perché l’avvocato che ha presentato la richiesta e il ricorso non piace al sindaco e ha una spiccata posizione politica?

Possiamo accettare che una mamma, sola,debba combattere, ogni giorno, alla ricerca di un posto per disabili perché il comune deve fare spallucce davanti alla richiesta protocollata da un avvocato che non fa parte della casta che riceve incarichi dal comune e non vota il sindaco, ma era candidata in una lista avversaria?

Avete detto no ad una ragazza con sordomutismo dalla nascita, deficit intellettivo e disturbi della deambulazione!

Avete fatto i forti contro una ragazza con sordomutismo dalla nascita, deficit intellettivo e disturbi della deambulazione!