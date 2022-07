Forioalvoto Luciano Castaldi: “a Forio ancora spazio per una “mistica” della democrazia e della partecipazione”

Manca un anno alle prossime elezioni amministrative di Forio ed è con piacere che saluto la nascita (o rinascita) di alcune iniziative politiche paesane che, ben al di là dei soliti giochi, si propongono e propongono visioni, idee, valori capaci di dire anche altro rispetto al già visto, al mero compromesso, alle ammucchiate, alla solita corsa per un posto “all’ombra del potere”. Al di là dei protagonisti, è bella questa voglia di protagonismo, di impegno, di riscatto, di comunità, specie in un momento storico come il nostro, troppo spesso caratterizzato dal pessimismo, dalla rassegnazione, dal cinismo, dall’egoismo.

È il voler mettere al centro le persone, non i personalismi, le idee non le ideologie, gli altri non se stessi, la nostra storia non le cronache, le proposte non solo le proteste, le soluzioni non solo le polemiche. I fatti non solo le parole. C’è, quindi, a Forio ancora spazio per una “mistica” della democrazia e della partecipazione che è sbagliato associare alla parola “crisi” e che merita rispetto, sempre e non solo quando si è coinvolti in prima persona. Ci sono sogni che hanno diritto di esistere, al di là di chi li incarna o li racconta.

Ci sono suggestioni che vanno incoraggiate, anche quando i suggestionati non obbediscono agli ordini di scuderia, non rientrano nelle stesse dinamiche esistenziali, esprimono altre visioni della vita, altro stile, altra storia. Per questo non credo sia giusto porre limiti a questa o quell’altra candidatura, a questa o quell’altra iniziativa. Finché si hanno energie, tempo, soldi ciascuno deve essere libero di continuare a dare il proprio contributo al paese. Se è per questo (lo dico giusto per essere completo) non ho mai condiviso neppure i limiti di mandato per il sindaco uscente: dovrebbe essere la gente a mandarlo a casa, non certo una una legge, di cui, peraltro, comprendo ragioni e preoccupazioni.

Non è, infatti, il numero delle volte cui ci si sottopone al giudizio degli elettori a determinare il valore (o il disvalore) di una certa proposta, di una certa persona. Personalmente, quel poco da dire e da fare, lo avevo già esaurito prima dell’ultima, e questa volta veramente definitiva, capata nel muro. Del combattente mi resta, forse, solo il solito patetico reducismo, o, meglio ancora, l’invalidità incivile. L’unica lotta ora che mi preoccupa e occupa quotidianamente è quella per la sopravvivenza della mia famiglia… Sia letto con il sorriso dell’ironia e della fantasia.

Osserveró e dirò. Secondo le mie capacità, i miei limiti, le mie frenesie, la mie presunzioni, le mie “asciute di capa”. Pertanto, non so dove andrà a finire questa nuova stagione di discussioni e di confronti, non solo virtuali, sui minimi e sui… massimi sistemi, ma di certo resta la bellezza di tornare a stringersi le mani e guardarsi negli occhi senza paura.

Guardarsi negli occhi: per me non è una minaccia, né una malattia. È tanta roba a Forio, il paese mio. Auguri!