Forio. Ztl, il comandante Iacono vieta tutto: dalle bici ai pattini

Il comandante della Polizia municipale di Forio Giovangiuseppe Iacono ha adottato una nuova ordinanza, ad integrazione dell’ultima emanata per la regolamentazione delle ztl. Con questo provvedimento, entrato in vigore il 14 agosto, Iacono vieta espressamente la circolazione non solo alle bici elettriche e non e ad altri veicoli che tanti problemi e timori per la sicurezza stanno creando nei centri dei comuni isolani, ma persino l’utilizzo di pattini o di veicoli trainati da animali. Una ordinanza adottata proprio in previsione del Ferragosto e del prosieguo del periodo “caldo” dell’estate.

Il comandante infatti evidenzia che «l’incremento della circolazione pedonale nelle ZTL implica pericoli sostanziali nella commistione tra circolazione pedonale e nuova mobilità costituita da veicoli a pedalata assistita, hoverboard, skate e monopattini elettrici….».

Quindi ordina: «All’interno delle ZTL e delle aree pedonali il divieto di circolazione è esteso anche all’uso delle biciclette normali ed a pedalata assistita, hoverboard, skate e monopattini elettrici e/o veicoli comunque non rientranti tra quelli definiti dagli artt. 52 e 58 CDS, D.Lgs n. 285 del 30.04.1992, nonché ai veicoli a trazione animale, quadrupedi da soma e da sella, se non di piccola taglia e condotti alla briglia, nonché l’utilizzo di pattini e monopattini».