FORIO XMAS, sale l’attesa per ARISA!

Ci siamo! E’ tutto pronto per l’avvio del cartellone di eventi “Forio Xmas 2023” che avverrà giovedì 7 dicembre.

Una intera giornata di eventi, tra sport, musica e tante sorprese che renderanno ancora più unico il nostro Natale. Si parte con la prima edizione del torneo Isola Illuminata – Forio Xmas 2023 presso il campo sportivo San Leonardo di Panza (ore 16.00), per poi continuare con l’inaugurazione della pista di pattinaggio su ghiaccio realizzata nel piazzale C. Colombo (ore 19.00) con l’esibizione artistica del pluripremiato pattinatore italiano Daniele Frangipani, protagonista del “Galà on Ice”.

L’evento clou della giornata inizierà, poi, alle ore 20.00 con la cerimonia “Che luce sia!” e l’accensione delle luminarie natalizie presso il Piazzale C. Colombo con il Sindaco Stani Verde e con la madrina della serata, Arisa.

Amatissima cantante seguitissima in ogni suo concerto e sui suoi social network, Arisa accompagnerà il pubblico in uno spettacolo da non perdere, un concerto in riva al mare presso via Marina, introdotto dallo spettacolo dei ballerini de “La Compagnia della Danza”, intitolato “A Christmas in jazz”, direzione artistica Barbara Castagliuolo.

Pronti per una giornata all’insegna delle grandi emozioni? Seguite i social ufficiali di Forio Xmas e utilizzate l’hashtag #forioxmas per tutti gli aggiornamenti e le curiosità.

Si ricorda che per l’occasione sono stati predisposti alcuni parcheggi auto che saranno serviti da una navetta gratuita (immagine in allegato).