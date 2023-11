Forio Xmas 2023, un Natale carico di effetti speciali!

Musica, divertimento, tradizioni e tanta voglia di stare insieme: il ricco calendario degli eventi natalizio proposto dal Comune di Forio, “Isola Illuminata – Forio Christmas 2023” è cadenzato da tanti imperdibili grandi eventi e appuntamenti musicali che coinvolgono l’intero territorio e tutte le fasce d’età, oltre che da incontri legati alla cultura e alla tradizione.

“Se ci fermiamo a pensare ad un ricordo felice legato alle festività natalizie – commenta il sindaco di Forio, Stani Verde -, non possiamo non pensare ad una melodia, ad una festa in musica che ci ha fatto sorridere insieme ad amici e familiari. Ecco, per questo Natale l’intero territorio del comune di Forio farà da palcoscenico naturale a tanti appuntamenti musicali, in un percorso che toccherà la tradizione e la contemporaneità di una festa che coinvolge grandi e piccini”.

“Attraverso i classici appuntamenti del nostro Natale e i grandi eventi di questa edizione, ci riapproprieremo delle nostre piazze in un modo nuovo – aggiunge l’assessore al turismo Jessica Maria Lavista – , vivendo appieno lo spirito natalizio di condivisione e comunità. Non mancheranno le novità, come il Gran Veglione di Capodanno in piazza e molto altro ancora in un programma che prova a contenere un dono per tutti”.

Un programma vivo e coinvolgente, che è caratterizzato dalla presenza di grandi artisti nazionali ed internazionali che per un lungo e colorato mese renderanno il Natale di Forio ancora più intenso e indimenticabile.

Si parte con la tradizionale cerimonia dell’accensione delle luminarie natalizie con “Che luce sia!” giovedì 7 dicembre alle ore 21.00 in via Marina, con la straordinaria voce di Arisa, artista femminile del momento.

Sabato 9 dicembre sarà la volta del gran concerto de “I Parsifal” la vera cover band dei Pooh, che si esibirà dalle ore 20.00 nel centro di Panza in una serata caratterizzata anche da assaggi enogastronomici della tradizione natalizia.

Via Marina, sabato 16 dicembre alle ore 21.00, ospiterà l’evento “SLF in concerto con Vale Lambo, Lele Blade, Yung Snapp e MV Killa”, un evento di musica ed adrenalina allo stato puro. Domenica 17 dicembre, invece, a Panza dalle ore 20.30 risuoneranno le note della “Gibsoul Band and Night Day Group” con uno spettacolo immerso tra sapori e tradizione enogastronomica, mentre le note del pianoforte suonato dal musicista italo-argentino Daniel Rivera ricreeranno magiche atmosfere nell’Arciconfraternita Santa Maria di Visitapoveri mercoledì 20 dicembre dalle ore 18.00.

Il weekend che precede il Natale riserva ancora grandi sorprese: giovedì 21 dicembre a Forio con inizio alle ore 20.00 vi sarà l’imperdibile show dell’imitatrice Emanuela Aureli e venerdì 22 dicembre torna la “Notte Bianca” con “Accendi la Notte” caratterizzata da musica diffusa al centro e nell’area portuale di Forio, con special guest il rapper Clementino. Sabato 23 dicembre, infine, grande divertimento in piazza a Panza alle ore 20.30, con lo show comico degli Arteteca, preceduto da un pomeriggio all’insegna della musica con le band locali per il centro di Panza.

Immancabili gli appuntamenti musicali della tradizione: domenica 24 dicembre alle ore 12.00 a Forio vi sarà l’esibizione del Coro Blu Gospel e alle 14.30 del Coro Musicale San Vito in Piazza san Gaetano.

La coinvolgente musica del “Gran concerto di Natale” del Maestro Giuseppe Iacono, il 25 dicembre alle ore 19.30 presso la Chiesa di S. Maria di Loreto, con gli artisti Antonella Iacono, Filomena Piro, Francesca Patalano, Angela Matarese e Gaetano Maschio renderà la sera di Natale ancora più indimenticabile nel solco delle tradizioni, come anche il concerto del San Vito Christmas Choir in programma il 26 dicembre alle ore 11.00 in Piazza San Gaetano.

L’ultimo weekend dell’anno sarà caratterizzato da tantissima musica ed esibizioni live di artisti internazionali. Si parte con una grande ed attesa novità del 31 dicembre: il Gran Veglione di Capodanno a Forio con Dj Giorgio Prezioso di Radio DeeJay e tanti altri ospiti a sorpresa.

Lunedì 1 gennaio “Rita Ciccarelli & Flowin Gospel” inaugureranno il nuovo anno in musica con il tradizionale appuntamento a Panza (ore 18.00) e a Forio (ore 21.00) con la coinvolgente musica Gospel.

Appuntamento, infine, con la grande musica italiana, sabato 6 gennaio alle ore 19.00 a Panza con il concerto dei Matia Bazar, apprezzatissima e amata band i cui successi fanno ballare generazioni di appassionati e che renderanno l’Epifania ancora più divertente.

Durante l’intero mese di dicembre, non mancheranno i tradizionali “Apericena Giovedì Foriano” con musica diffusa e sfizioserie tra il centro storico e l’area portuale di Forio, oltre agli appuntamenti musicali in piazza con “Ballando sotto le stelle” al ritmo caraibico con La Gata Loca (11 dicembre), con gli allievi dell’Accademia Musicale note sul Mare (13 dicembre), la gara canora “Napoli come canti tu” dell’Associazione Onlus Partenope Incanto (13 dicembre) e Denise King – This is Jazz a cura di Michelangelo Calise (3 gennaio). Piazza Matteotti ospiterà l’evento musicale “Miracolo di Natale” a cura del Maestro Peppino Iacono dell’Ass. Vicoli Saraceni (16 dicembre), mentre S.Maria di Visitapoveri sarà il palcoscenico degli allievi della TCA Academy di Teresa Coppa (17 dicembre) e l’Ensamble Mousikè composta da il soprano Nunzia Ferrandino, mandolino e chitarra Michele Cordova, clarinetto Giuseppe D’Antuono, pianoforte e arrangiamenti Giuseppe Carannante (18 dicembre). Protagonisti di questo Natale saranno anche gli alunni dell’IC Forio 1 con due concerti presso la chiesa di S. Maria di Loreto (19 dicembre) e le tradizioni nostrane risuoneranno con il San Vito Choir presso la chiesa di San Vito Martire (19 dicembre), la “Tammurriata Foriana” con il Maestro Peppino Iacono e Denis Trani (27 dicembre), “Truvà Pace” una cantata in musica e versi di Giosi Cincotti e Francesca rondinella (27 dicembre), “Tremila vese… in prosa, vierze e musica: u’ furien (e non solo) incontro o’ napulitano” recital canoro a cura del Maestro Gaetano Maschio e Compagnia Fantasynapoli (29 dicembre).

Spazio anche ai concerti tradizionali della Banda Musicale Aurora Città di Panza (28 dicembre) e Banda Musicale Città di Forio (30 dicembre). Chiuderà il cartellone di eventi musicali un ritmico “DRUM DAY” con grandi e piccini della School of Rock (7 gennaio).

*Il calendario potrebbe essere soggetto a variazioni per eventuali aggiornamenti