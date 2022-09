Forio, “Vivere è…Riscoprire” Gran Galà del Festival della Vita questa sera al Soccorso.

Ci siamo. Questa sera, mentre il tramonto settembrino colorerà di rosso fuoco la turrita Forio, la XII edizione del Festival della vita, che quest’anno ha per tema “Vivere è…riscoprire”, entrerà nel vivo con il più atteso degli eventi il “Galà per la vita” presso il Sagrato della Chiesa del Soccorso. Il Festival della Vita è un’iniziativa del Centro Culturale San Paolo (CCSP) odv della Campania con l’ideazione e la direzione del dott. Raffaele Mazzarella ma fatta propria e promossa dal Centro Culturale San Paolo (CCSP) odv nazionale presieduto da don Ampelio Crema ssp. La serata del 3 settembre 2022 oltre che dalla San Paolo edizioni è realizzata dal Centro Culturale San Paolo odv, con la collaborazione di Fantasynapoli aps e il Patrocinio del Comune di Forio.

Come di consueto la manifestazione sarà presieduta da don Ampelio Crema ssp, e rientra nell’ambito della XII edizione del Festival della Vita, progetto culturale che ha come finalità la difesa dell’umano percorso, attraverso convegni, tavole rotonde, focus, performance artistico musicali e culturali. In vista dell’appuntamento ha dichiarato il dott. Raffaele Mazzarella: “Il Festival della Vita vuole stimolare un’amicizia, divenendo così collaboratori gli uni degli altri, nel ritrovare il senso autentico della vita. Bisogna sognare in grande. Per non lasciare nessuno da solo è necessario promuovere quella fioritura umana di aristotelica memoria, tenendo conto che ogni essere umano ha il proprio potenziale, la propria cultura ma soprattutto, la propria identità che deve essere sempre tutelata e rispettata”. Ha proseguito poi il Direttore artistico Gaetano Maschio, originario di Ischia: “Gioia ed emozione si fondono nel mio animo in questi giorni insieme a tanti bellissimi ricordi. Aver visto nascere questa stupenda realtà ed aver camminato accanto agli ideatori ed a quanti hanno dato fiducia a questa encomiabile iniziativa sin dal 2010, mi portano a compendiare in un’unica frase i sensi del mio cuore: Benvenuto nella nostra Forio Festival della vita! È bello riscoprirci uniti alla luce dei tuoi messaggi!”.

La serata vedrà la partecipazione del Dott. Angelo Borrelli – Consigliere della Presidenza del Consiglio dei ministri, già capo Dipartimento della Protezione Civile, di Tiziana Giardoni che ricorderà il marito Stefano D’Orazio batterista storico dei Pooh e Varis Casini, responsabile della Comunicazione Radio Televisive dei Pooh, dell’Artista Povia, che terrà un concerto. Le coreografie saranno de “La compagnia della Danza” di Barbara & Claudia Castagliuolo e la sigla di apertura sarà affidata all’Artista Elisabetta Maschio con al piano il Maestro Silvano Trani. Durante la kermesse festivaliera condotta dal maestro Gaetano Maschio -Direttore Artistico del Festiva della Vita – saranno premiati: Francesco Del Deo sindaco di Forio al quale andrà il premio Ambasciatore del Festival della Vita 2022 ed il neo direttore di Famiglia Cristiana don Stefano Stimamiglio in occasione dei 90 anni del settimanale cattolico, che riceverà il Premio Festival della Vita 2022.

Tra le personalità giunte a Forio in queste ore il Dott. Adriano Tomba- segretario generale Fondazione Cattolica Assicurazioni, l’Avv. Antonella Di Sorbo – Presidente Federconsumatori Provinciale Caserta, il Dott. Claudio Petrone -direttore del Villaggio dei ragazzi di Maddaloni, la signora Maria Pia Ciannarella -presidente Associazione 50&Più Caserta, il Prof. Marcello Natale – Presidente Coordinamento delle Associazioni Casertane (COASCA), il Generale Giuseppe Ianniello – Presidente Pro Loco Città di Caserta, l’Ing. Michele Petrucci , membro del comitato organizzativo del Festival, la Dott.ssa Letizia De Crosta, ufficio comunicazione del Festival e Giovanni Scirocco della “Breeze entertainment”. Un momento di grande visibilità per Forio e l’Isola tutta, i cui panorami stanno raggiungendo le case di tante famiglie anche grazie alla Periodici San Paolo. Appuntamento stasera alle 21.00 al Soccorso.