Forio, Vigili urbani “senza cuore”

Egregio Direttore,

scrivo questa lettera per segnalare un episodio verificatosi a Forio che ha rovinato la serata alla mia famiglia. Avevamo prenotato in una pizzeria tra Forio e Panza, ma abbiamo trovato la strada chiusa perché c’era una festa.

Poiché in auto avevamo una persona invalida, mia madre, abbiamo chiesto ai vigili urbani se gentilmente ci permettevano di accompagnarla con l’auto fuori alla pizzeria. Gli abbiamo anche mostrato i documenti che attestano che non è in grado di camminare, ma non hanno voluto farci passare.

Noi purtroppo non eravamo al corrente che ci fosse questa festa e quindi la strada fosse chiusa, altrimenti non saremmo mai andati. Ripeto che abbiamo chiesto e pregato di consentirci di passare solo per accompagnare la persona invalida fuori alla pizzeria, ma non c’è stato niente da fare.

Mi rivolgo a lei perché credo che non sia giusto che una persona invalida non possa accedere a un ristorante, mi sembra una discriminazione. Mia mamma è stata costretta a tornarsene a casa perché il vigile non ci ha fatto passare. Una vergogna, una situazione assurda. Sono veramente indignata per questo episodio e perciò mi rivolgo al Dispari perché lo segnali.

Una lettrice

L’equilibrio mancato tra eventi pubblici, interessi privati e buonsenso

Il racconto della nostra lettrice, raccolto quasi in diretta, è l’esempio lampante di quando il sistema si inceppa. Da una parte ci sono sempre i “furbi”, quelli che approfittano e finiscono per danneggiare chi si comporta correttamente: a loro va imposto un argine.

Dall’altra ci sono persone in buona fede, che non cercano scorciatoie né privilegi, ma soltanto un po’ di buonsenso. Ed è proprio quel buonsenso che, se applicato, avrebbe permesso alla mamma della nostra lettrice di vivere una serata serena insieme alla sua famiglia.

Meglio ancora se i nostri Comuni trovassero il coraggio di organizzare un sistema capace di superare queste situazioni di imbarazzo. Una navetta dedicata, autorizzata e integrata con gli eventi, magari in collaborazione con i privati, avrebbe potuto fare la differenza.

Così come avrebbe avuto senso che anche l’imprenditore, rimasto senza il suo “tavolo”, partecipasse in qualche modo alla ricerca di una soluzione. Perché vivere in luoghi dove l’unica risposta sono barriere e divieti è un lusso che non possiamo più permetterci.