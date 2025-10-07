Forio, via le insegne abusive: scattano gli interventi di rimozione del Comune

A Forio si interviene finalmente su uno dei problemi più trascurati degli ultimi anni: la presenza di insegne pubblicitarie abusive e ormai pericolanti lungo le strade del territorio comunale. Dopo il violento temporale che ha investito l’isola nei giorni scorsi, diverse tabelle si sono rivelate instabili o completamente divelte, con un rischio concreto per la sicurezza di automobilisti e pedoni.

Le raffiche di vento hanno infatti fatto emergere una situazione di forte degrado: pali arrugginiti, cartelli inclinati, strutture improvvisate e spesso posizionate senza alcuna autorizzazione. Alcune di queste insegne, fissate in maniera precaria ai muri o ai margini della carreggiata, hanno ceduto sotto la forza del vento e solo per caso non hanno provocato danni a cose o persone.

Dopo le segnalazioni e le raffiche di vento degli ultimi giorni, il Comune avvia i lavori per mettere in sicurezza pali e cartelloni

Il Comune di Forio, già da alcune settimane, aveva avviato l’iter amministrativo per la rimozione dei cartelli abusivi e il ripristino delle condizioni di sicurezza lungo le principali arterie stradali. Il maltempo ha reso urgente un intervento che, come confermano le immagini di oggi, è ormai entrato nella fase operativa. Gli operai incaricati stanno procedendo con la rimozione dei pannelli pubblicitari non conformi, molti dei quali privi di autorizzazione o installati in punti non consentiti.

Le prime operazioni si sono concentrate lungo gli accessi principali alle frazioni, dove si trovavano numerose strutture pubblicitarie vecchie e in stato di abbandono. Le immagini mostrano gli addetti comunali all’opera nel taglio e nello smontaggio dei telai metallici, spesso arrugginiti e instabili.

L’amministrazione comunale punta così a ristabilire un minimo di ordine e decoro urbano, restituendo sicurezza a chi percorre ogni giorno le strade del territorio. La bonifica proseguirà nei prossimi giorni anche in altre aree del comune, con l’obiettivo di rimuovere definitivamente tutte le installazioni pubblicitarie abusive.

Un segnale concreto, dunque, di attenzione alla sicurezza pubblica e al rispetto delle regole, in un contesto dove troppo spesso l’abusivismo è stato tollerato finché non diventava un pericolo.