Forio, via le barriere architettoniche dal cimitero

L’Amministrazione comunale di Forio si attiva per l’abbattimento delle barriere architettoniche presso il cimitero del capoluogo in Via degli Agrumi. Nella delibera di Giunta approvata su proposta del sindaco Stani Verde si evidenzia infatti che «è necessario realizzare una rampa per il superamento delle barriere architettoniche nella zona oggetto del recente ampliamento». Sta di fatto che in quella zona l’unica area ove è possibile realizzare una rampa per l’abbattimento delle

barriere architettoniche coincide con quella ove è attualmente ubicata una cappella privata oggetto di concessione del 1984. Il Comune ha così richiesto e ottenuto dal concessionario la disponibilità a consentire la demolizione della cappella privata al fine di realizzare la rampa di cui sopra, a condizione che gli vengano concessi quattro loculi, che verranno individuati tra quelli recentemente realizzati nel corso dei lavori di ampliamento del camposanto.

Lo schema di contratto di permuta, redatto dal responsabile del Settore VIII arch. Marco Raia, e che ha già ricevuto il benestare del concessionario, è stato ora approvato dalla Giunta. Sempre l’arch. Raia curerà i successivi adempimenti, tra cui i lavori per la realizzazione della rampa.