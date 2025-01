Forio, via alle progressioni economiche

Via libera al Comune di Forio alle progressioni economiche all’interno delle aree, riservate ai dipendenti a tempo indeterminato.

La responsabile del Servizio Ragioneria ed Economato, Partecipate e Personale dott.ssa Gabriella Galasso ha indetto la relativa selezione richiamando la propria precedente determina con la quale è stato costituito il Fondo per il trattamento accessorio per l’anno 2024 (queste progressioni sono sempre retroattive).

Il Contratto decentrato integrativo per il 2024 stabilisce «che è assegnata all’attribuzione di nuove progressioni economiche all’interno delle aree, da effettuarsi sulla base del sistema di valutazione come approvato, una quota delle risorse stabili del fondo risorse decentrate pari a euro 27.000,00 e che le suddette progressioni sono attribuite in modo selettivo a una quota limitata di dipendenti, sulla base degli specifici criteri analiticamente individuati nell’apposito regolamento».

Con la determina di indizione della selezione la Galasso ha anche approvato l’avviso pubblico.

Le domande dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 10 gennaio.