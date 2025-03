Forio, via al comodato d’uso gratuito per il presidio dell’Arma

E’ stata formalizzata con delibera di Giunta la decisione del Comune di Forio di concedere in comodato d’uso gratuito all’Arma dei Carabinieri l’immobile in via G. Castellaccio per ospitare un presidio temporaneo in attesa della sede definitiva per la caserma. Un’attesa che dura da undici anni, da quanto nel 2014 la Benemerita aveva dovuto lasciare la vecchia sede di via Matteo Verde trasferendosi presso i locali della Stazione di Casamicciola. E come ricordato ora in delibera, i lavori per la nuova sede al rione Genala sono destinati a protrarsi ancora a lungo.

Per garantire la sicurezza sul territorio, già nel 2023 l’Amministrazione guidata da Stani Verde aveva deciso di individuare immobili privati da prendere in locazione per adibirli ad attività istituzionali e presidi di vigilanza. A seguito di procedura per manifestazione di interesse, è stato individuato l’immobile alla località Monterone a via Castellaccio, per il quale è stato stipulato a luglio scorso il contratto di locazione.

Dopo la manifestazione di disponibilità dell’Arma ad una dislocazione temporanea presso quell’immobile al fine di istituire un presidio con uffici operativi sul territorio comunale, si è perfezionata l’iniziativa con la delibera di indirizzi che dovrà essere ratificata dal Consiglio comunale. Ma si tratta di una formalità, considerata l’importanza di riportare finalmente una presenza fissa dei carabinieri a Forio.

Il comodato d’uso gratuito sarà valido fino alla scadenza del contratto di locazione stipulato con il privato, fissata per il 15 luglio 2030. Il costo dei lavori di adeguamento dell’immobile nonché le spese per le utenze saranno a carico del Comune. La delibera approvata su proposta del sindaco Stani Verde fornisce anche alcune notizie in merito allo “stato dell’arte” per quanto riguarda l’immobile al Rione Genala, per il quale il contratto di comodato d’uso era stato sottoscritto con la Prefettura già a febbraio 2023. Viene infatti riferito che «il predetto immobile è ancora oggetto di lavori di adeguamento per sopraggiunti imprevisti strutturali che

hanno comportato lo slittamento della data di conclusione dei lavori riportata nel predetto comodato».

La data presuntiva di conclusione dei lavori è stimata al 30 marzo 2026. Tempi ancora lunghi, dunque. I successivi adempimenti per la stipula del contratto di comodato d’uso gratuito sono stati demandati al responsabile dell’VIII Settore. Intanto, come è noto, il Comune si è attivato anche per reperire nelle vicinanze un ulteriore immobile da adibire a foresteria per garantire i necessari alloggi ai carabinieri che opereranno nel presidio.