Forio, venerdì riapre l’Hub vaccinale di via Casale

Venerdì 18 giugno riprenderanno le attività della campagna vaccinale presso l’Hub di Forio (Palazzetto dello Sport in via Casale).Per la giornata del 18 giugno sono previsti circa 779 prenotati, mentre circa 576 ne sono previsti sabato 19 giugno e altri 572 per domenica 20 giugno.

I referenti invitano i prenotati convocati a recarsi presso la struttura all’orario indicato sulla convocazione.

Per chi non ha ancora provveduto a effettuare la prenotazione, si rinvia al link https://adesionevaccinazioni.soresa.it/adesione/cittadino