sabato, Agosto 16, 2025
Forio, vandalizzato il bagno pubblico della Chiaia: due ragazze riprese dalle telecamere

Il video diffuso dal Comune mostra le giovani mentre sfondano la porta con un calcio ed entrano nel locale destinato anche ai disabili. Indignazione e condanna per un gesto che priva la comunità di un servizio essenziale

La notte scorsa la spiaggia libera della Chiaia, attrezzata con accesso e servizi destinati ai disabili, è stata colpita da un atto vandalico che ha suscitato sdegno e indignazione. Nel video diffuso dal Comune di Forio si vedono chiaramente due ragazze che, con un calcio, abbattono la porta di uno dei bagni pubblici per poi introdursi all’interno del locale.

Non si tratta di una semplice bravata, ma di un gesto grave e inaccettabile che danneggia un bene comune e colpisce un servizio essenziale pensato in particolare per garantire dignità e inclusione a chi vive una condizione di disabilità. La distruzione di una struttura pubblica non è solo un danno materiale, ma un’offesa diretta alla comunità, costretta ora a subire i disagi provocati da comportamenti incivili e irresponsabili.

Il Comune ha già trasmesso il materiale alle autorità competenti, che ora dovranno risalire alle responsabili. Intanto l’amministrazione assicura che si interverrà al più presto per ripristinare i servizi, chiedendo alla cittadinanza e agli ospiti di avere pazienza di fronte a un disagio che non avrebbe mai dovuto verificarsi.

L’episodio riaccende il dibattito sulla necessità di una maggiore vigilanza nelle aree pubbliche più frequentate e richiama con forza all’urgenza di educare al rispetto di spazi e strutture che appartengono a tutti.

  • Articolo realizzato dalla Redazione Web de Il Dispari Quotidiano. La redazione si occupa dell'analisi e della pubblicazione fedele degli atti e dei documenti ufficiali, garantendo un'informazione precisa, imparziale e trasparente. Ogni contenuto viene riportato senza interpretazioni o valutazioni personali, nel rispetto dell’integrità delle fonti e della veridicità dei fatti.

