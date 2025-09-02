Forio, un loculo per il Maestro Gino Coppa. Il Comune rende omaggio alla memoria dell’artista

Il Comune di Forio assegnerà un loculo gratuito al Maestro Luigi Coppa, nello spazio del cimitero destinato ai cittadini illustri ed artisti. Una iniziativa finalizzata alla valorizzazione della memoria di personaggi che hanno fatto la storia del paese. A richiedere al sindaco l’assegnazione è stata a giugno l’associazione culturale “Incontrarte” e Stani Verde ha prontamente dato seguito.

La delibera di Giunta ricorda che «che il 9 ottobre 2018 è mancato a Forio all’età di 84 anni il maestro Luigi Coppa, pittore nato a Forio nel 1934 e divenuto figura di spicco del mondo culturale ed artistico, dedito al mondo della musica e della pittura fin da giovanissimo, frequentatore di poeti, musicisti, pittori e artisti di risalto degli anni ’90, tra i quali Werner Gilles, Hans Purmann ed Eduard Bargheer che egli conosce ed incontra con assiduità».

Nel tracciare il ricco curriculum di Coppa, la Giunta ricorda che ha frequentato l’istituto d’Arte di Napoli come allievo di Chiancone, Striccoli, Verdecchia e Parente. Incontra e conosce il pittore napoletano Emilio Notte a cui fa visita varie volte nel suo studio dell’Accademia di Belle Arti di Napoli. Espone al Palazzo delle Esposizioni di Roma nel 1953, alla mostra ad Hofheim e a Francoforte nel 1957, soggiorna in Uganda, Kenya, Congo e partecipa alla Mostra Annual Exhibition of Painting, “The Uganda Arts Club” nel 1958, nel frattempo Forio d’Ischia e il suo “Bar Internazionale” diventano il centro di confluenza di artisti ed intellettuali di ogni tendenza e paese».

Ancora, «Tra la fine degli anni 80′ e la prima decade degli anni 2000 continua ad esporre tra Italia, Germania e Francia. Un’opera di Luigi Coppa è dal giugno 2025 al Victoria & Albert Museum di Londra, il più grande museo al mondo dedicato alle arti applicate, decorative e al design. L’opera, intitolata “Tetti”, è un acquerello del 1957, dipinto di 21 x 27 cm, firmato e datato dall’artista».

Viene quindi dato atto, e non poteva essere altrimenti, che «Il Maestro Coppa ha apportato un significativo pregio all’isola d’Ischia, facendo affluire a Forio artisti ed intellettuali di ogni tendenza e paese, dando grande prestigio al suo paese nativo, trasformando Forio centro, grazie alla sua presenza artistica, nel più grande salotto isolano».

Il Regolamento di Polizia Mortuaria approvato nel 2022 prevede che «è possibile assegnare gratuitamente un loculo riservato a cittadini che si sono distinti per opere d’impegno, valore militare e servizi resi alla comunità».

Essendo già trascorsi oltre cinque anni dalla sepoltura, il Maestro è prossimo all’esumazione. Per rendere omaggio alla memoria dell’artista, il Comune non solo assegnerà il loculo a titolo gratuito, ma contribuirà alle spese per l’effige.

Nella richiesta l’associazione “Incontrarte” presieduta da Umberto Lucio Amore non si è limitata a sollecitare l’iniziativa per «il pittore foriano maggiormente noto ed illustre a livello internazionale e in ogni tempo», ma ha richiesto di estenderla anche a ad «altri nomi di artisti·e cittadini illustri, anche più recentemente deceduti, protagonisti e testimoni della grande storia artistica del nostro territorio, del nostro Comune ed in particolar modo delle straordinarie energie intellettuali ed artistiche che, per quasi quarant’anni, hanno costituito l’irripetibile cenacolo culturale formatosi ai tavolini del Bar Internazionale di Maria Senese».

Al momento è stata accolta la richiesta per il M. Coppa, ma non sono escluse ulteriori assegnazioni di loculi gratuiti.