Forio tra porto e dimissioni, le verità di Stani Verde

In un’intervista a tutto campo, il sindaco di Forio rompe il silenzio su uno dei momenti più delicati della sua amministrazione: dalle dimissioni dell’assessore Monti al cambio nel CdA del porto, passando per i cantieri scolastici e la gestione delle partecipate, Stani Verde difende compattezza e operatività della sua squadra, respinge ogni voce di crisi e rilancia sulle sfide future, con l’obiettivo dichiarato di voltare pagina rispetto al passato e garantire trasparenza e concretezza nell’azione di governo.

In un periodo di grande fermento per la politica locale, il Comune di Forio si trova al centro di una fase di transizione che coinvolge tanto gli equilibri istituzionali quanto le scelte amministrative. Le dimissioni di un assessore di peso come Nicola Monti e il recente azzeramento del CdA della società partecipata che gestisce il porto rappresentano due eventi che hanno acceso il dibattito, sollevando interrogativi e alimentando ipotesi. In questo scenario complesso, fatto di decisioni strategiche, sfide amministrative e voci di paese, è fondamentale ascoltare la posizione ufficiale dell’amministrazione.

“Le dimissioni di Nicola Monti sono una scelta personale. Il porto non è un tabù: faremo luce su ogni aspetto”

Tra i nodi più complessi affrontati dall’amministrazione Verde c’è sicuramente la gestione della partecipata che controlla il porto, una risorsa strategica per Forio ma anche, a detta del sindaco, “una realtà rimasta per anni opaca, quasi blindata”. Parole che segnano un punto di discontinuità netto con il passato e che spiegano la decisione di rimuovere l’intero CdA, una mossa che – assicura – non va letta come una bocciatura individuale ma come un atto necessario per “fare luce su aspetti gestionali poco trasparenti”. A fronte di reiterate richieste rimaste inevase da parte dei dirigenti comunali, l’amministrazione ha scelto di affidarsi a figure tecniche esterne e di alto profilo per avere finalmente accesso ai documenti e comprendere se l’interesse pubblico sia stato sempre correttamente tutelato.

Per fare chiarezza e approfondire le ragioni alla base di questi sviluppi, abbiamo incontrato il sindaco di Forio, Stani Verde, che ci ha concesso una lunga intervista per spiegare, punto per punto, cosa sta accadendo dietro le quinte della politica foriana e quali saranno le prospettive future.

Sindaco commentiamo questo momento particolarmente caldo della politica foriana. Iniziamo dalla notizia più rilevante sul piano politico: le dimissioni dell’assessore Nicola Monti.

“Le dimissioni dell’assessore Nicola Monti, contrariamente a quanto molti vogliono far credere, sono dovute a motivi personali, piuttosto delicati, sui quali preferisco non entrare nel dettaglio, per tutelarne la privacy”.

Sulla privacy dell’assessore Monti ci siamo limitati anche noi, Sindaco. Tuttavia, qualche parola in più è doverosa. Politicamente, lei assicura che non c’è stata nessuna frattura? Nessun episodio critico? Si parla di tante cose…

“I rapporti personali con Nicola sono buoni. Mi aveva già parlato, tempo fa, dei suoi problemi personali, ha provato a superarli e mi auguro che possa presto lasciarsi alle spalle questa situazione difficile. Purtroppo, ci sono momenti in cui una persona deve fare i conti con la salute, gli affetti, i rapporti familiari. La politica non può venire prima della salute o della famiglia. Quindi non me la sono sentita di insistere. Ribadisco: i nostri rapporti restano di amicizia e rispetto. Ho seguito con attenzione le sue dichiarazioni pubbliche, ma nulla di nuovo rispetto a quanto ci siamo già detti in privato”.

Prima di passare all’altro argomento caldo: il cambio del CdA del porto, restiamo sulla politica. Ora la Giunta ha due assessori in meno. Questo comporta un nuovo assetto politico?

“Ci tengo a precisare una cosa: abbiamo un’amministrazione composta da un gruppo di amici, solidissima. È un gruppo di persone serie che affrontano le sfide quotidiane con coraggio. Nei comuni piccoli, come Forio, spesso le scelte giuste sono anche quelle impopolari. Non c’è distacco tra il politico e il cittadino; ogni decisione incide sulla vita di persone che vediamo ogni giorno, e non tutte sono comprese da tutti. Abbiamo ereditato una situazione disastrosa: tutte le scuole sono da ristrutturare. Non è semplice fare lavori nelle scuole, perché bisogna garantire la continuità didattica. Abbiamo fatto sforzi enormi: quasi tutte le scuole di Forio sono interessate da lavori e, nonostante i rallentamenti, li stiamo portando avanti evitando i doppi turni.

Gli alunni, le famiglie, i professori e i dirigenti scolastici sono stati chiamati a sacrifici, ma questi stanno portando a risultati: scuole più belle e soprattutto più sicure per i nostri ragazzi. C’è stato un problema con l’azienda che lavora alla scuola “Basso Fiore”, colpita da un’interdittiva: i lavori si sono fermati per mesi, ma ora il problema è superato e andiamo avanti con professionalità. Il 2026 sarà l’anno in cui raccoglieremo i frutti del nostro lavoro, già dal 2025. A breve partiranno anche i lavori in via Giovanni Mazzella. Ci tengo a sottolineare l’importanza dei cantieri scolastici: sono i più delicati, perché coinvolgono i giovani, il nostro futuro”.

Dice questo per affermare che l’operatività della Giunta resta invariata anche con un componente in meno?

“Esatto. Ci tengo a sottolinearlo perché spesso l’opposizione insiste su questo punto, ma i fatti ci danno ragione: anche con un componente in meno stiamo lavorando alla grande. Ci vuole coraggio e fermezza per realizzare opere pubbliche, perché ogni intervento è seguito da polemiche. Ma noi dimostriamo con i fatti che le nostre scelte sono state giuste”.

Facciamo un po’ di gossip: il nuovo assessore è già stato individuato?

“Vedo che non riesco a smarcarmi dalla domanda. Ci stiamo lavorando. La nostra squadra ha raggiunto un equilibrio importante. Il nuovo assessore deve essere un valore aggiunto, un elemento che rafforzi la stabilità dell’amministrazione. Non è facile trovare un profilo che dia garanzie di affidabilità e operatività, e che abbia anche doti diplomatiche, perché entrare in una squadra rodata non è semplice. Valuteremo insieme al gruppo, che non è fatto di colleghi, ma di amici”.

Questi amici hanno condiviso con lei anche la decisione di azzerare il CdA del porto?

“Sì, le decisioni le prendiamo sempre in modo collegiale, seguendo la linea che abbiamo stabilito quando ci siamo guardati negli occhi prima delle elezioni. Sapevamo da dove partivamo, i problemi che avremmo affrontato, e dove volevamo arrivare. Per quanto riguarda il porto, si è reso necessario un cambio. Non è una bocciatura di chi non fa più parte del CdA. La nostra dirigente Gabriella Galasso, molto preparata, ha richiesto più volte documenti necessari per fare chiarezza. Ma non siamo riusciti ad averli tutti. C’è bisogno di fare luce su alcuni aspetti. Abbiamo quindi nominato figure tecniche di altissimo profilo che ci aiuteranno a capire meglio la situazione”.

Ma le due vicende, le dimissioni di Nicola Monti e il cambio di Vito Manzi e Franco Regine sono collegate?

“No, le due cose sono completamente slegate. Sono solo coincidenze. Monti ha spiegato nella sua intervista che ha problemi personali, ed è su quelli che ha deciso di lasciare. Entrare nei dettagli non è corretto”.

Si parla anche di possibili indagini. Ha notizie in merito?

“No, non ho notizie certe. Si tratta di voci. Se ci fosse davvero un’indagine, ci sarebbe ovviamente massimo riserbo da parte delle autorità. Ma se ci fosse, non potremmo che esserne contenti: abbiamo tutto l’interesse a tutelare l’ente. Questo percorso di discontinuità con il passato è necessario. È vero che in origine Monti e Manzi erano stati nominati da me, ma oggi ci siamo trovati a cambiare il CdA perché sono arrivate le dimissioni di Manzi e di Franco Regine. Credo che uno dei motivi delle dimissioni sia proprio la difficoltà, anche per loro, di reperire informazioni. In passato, la Marina sembrava una realtà blindata: lo dicono anche ex amministratori in privato. Nessuno riusciva ad avere notizie certe. Mai fatto un accesso agli atti da parte di consiglieri o assessori della vecchia maggioranza”.

Quindi c’è preoccupazione?

“Non parlerei di preoccupazione, ma di volontà di capire. Vogliamo avere accesso agli atti. Il nostro dirigente li ha richiesti più volte, sia informalmente sia ufficialmente. Abbiamo incaricato lo studio del commercialista Angrisani come supporto tecnico per il controllo delle partecipate. Dopo un anno e mezzo, ancora non abbiamo tutti i documenti necessari. Vogliamo sapere se l’interesse dell’ente è sempre stato tutelato”.

Come per il tema della nettezza urbana?

“È una questione diversa. Abbiamo ereditato un appalto che non soddisfa le esigenze del territorio. È impensabile che in un Comune turistico come Forio non fosse prevista la raccolta dei rifiuti di domenica. Lì si tratta di un contratto con una società privata. Qui invece vogliamo capire se, negli anni, il Comune è stato realmente tutelato nella gestione di una società strategica come quella del porto”.