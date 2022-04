Forio, torna la Notte Bianca di Primavera con Silvia Mezzanotte

Il folto cartellone di eventi “Pasqua e Ponti di Primavera 2022” proposto dal Comune di Forio, con il finanziamento della Città Metropolitana di Napoli, continua a regalare grandi emozioni. Dopo la conclusione della Decimana Santa, con tutti i riti della Pasqua, e il concerto in Piazza S. Gaetano della Movida Band la sera della Domenica di Pasqua, torna a colorare la notte foriana la “Notte Bianca di Primavera”.

Il fortunato format che prevede le esibizioni di più band contemporaneamente lungo il centro del comune di Forio, culminerà, per questa edizione, con l’atteso concerto di una delle voci più belle del panorama musicale italiano, Silvia Mezzanotte.

Ma procediamo con ordine. La serata, coordinata artisticamente dal Direttore Artistico Gaetano Maschio, che ha seguito la realizzazione dell’intero cartellone di eventi, prenderà il via alle ore 20.00 con esibizioni delle band Gigiobassband, Le Tre Elle Group, Movida Band, Purple Project e Personal. Le band isolane verranno posizionate in alcuni punti del centro del comune di Forio, partendo da Piazzale C. Colombo fino a giungere a Piazza Municipio. Un crescendo di emozioni in musica che culmineranno, alle ore 22.15, con la particolare tappa del tour di Silvia Mezzanotte.

Sarà un concerto da non perdere con le più belle armonie di sempre e la voce, incantevole, di Silvia Mezzanotte che ci trasporterà in ambientazioni leggiadre e fantastiche.

Una serata da non perdere, per ritrovare la gioia di assistere ad un concerto live in piazza e ascoltare, con amici e conoscenti, in una delle location più belle di sempre, una interprete del panorama musicale italiano dal timbro e dall’interpretazione unica nel suo genere.