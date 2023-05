Forio, strutture sportive ancora da accatastare!

Il Comune di Forio è stato ammesso a un finanziamento della Città Metropolitana «per la realizzazione e/o riqualificazione ed ammodernamento degli impianti e spazi destinati allo sport ed al tempo libero, con l’obiettivo di potenziare e riqualificare i luoghi dello sport e migliorare la fruibilità degli stessi contribuendo in tal modo al miglioramento della qualità urbana e di riqualificazione sociale del territorio attraverso la promozione e la diffusione dell’attività sportiva».

Il progetto candidato con successo è quello per i lavori di efficientamento energetico al Palazzetto dello Sport in località Casale, di cui è rup il responsabile del III Settore Vincenzo Rando.

Sta di fatto che ora, a finanziamento concesso, il Comune si ricorda che il Palazzetto, così come anche altri impianti sportivi, non sono ancora stati accatastati…

E dunque Rando ha dovuto provvedere con urgenza ad affidare il servizio topografico per la “pratica per l’accatastamento del palazzetto dello Sport alla via Casale”, non solo, ma anche per i campi sportivi “Mario d’Ambra” e “Salvatore Calise”. Evidenziando che «per eventuali futuri lavori di efficientamento tale pratica è, ormai, necessaria, soprattutto per eventuali finanziamenti». Potevano anche pensarci prima… Ma evidentemente negli uffici foriani erano troppo impegnati!

Per l’affidamento Rando si è avvalso della trattativa diretta sul Mepa sull’importo base di 16.000 euro oltre CNPAIA ed Iva. Trattando con il geometra foriano Michele Polito. Sta di fatto che l’affidamento per l’accatastamento delle tre strutture è stato ratificato per l’importo di 16.000 euro oltre Cassa e Iva. Impegnando la spesa complessiva di 20.496 euro. E allora dov’è il ribasso? Misteri foriani…