venerdì, Agosto 15, 2025
type here...
ForioIN EVIDENZA

Forio, stretta della Polizia Locale: multe e fermi per chi guida senza casco

Redazione Web
Redazione Web
Gli ultimi articoli

Iscriviti alla nostra newsletter

Resta informato e non perderti nessun articolo

Posti di blocco nelle zone più trafficate hanno portato a decine di sanzioni e sequestri dei veicoli. Gli agenti: «Il casco salva la vita, la sicurezza non è un optional»

A Forio la Polizia Locale ha deciso di alzare il livello di attenzione sulla sicurezza stradale, con un’operazione mirata contro l’uso scorretto dei motocicli e, in particolare, la circolazione senza casco. Negli ultimi giorni, posti di blocco nelle aree più trafficate del comune hanno portato a decine di sanzioni e a fermi amministrativi dei mezzi nei casi più gravi, quando le violazioni si sono sommate ad altre irregolarità.

L’azione, coordinata dal nucleo specializzato e affiancata dalle pattuglie territoriali, non si è limitata al controllo dell’uso del casco. Gli agenti hanno verificato documenti, assicurazioni e revisioni, individuando diverse infrazioni che vanno oltre la mancanza di protezione. La presenza costante sul territorio ha attirato l’attenzione dei cittadini, molti dei quali hanno espresso apprezzamento per un’attività che, sottolineano, contribuisce a rendere le strade più sicure.

«Indossare il casco significa salvarsi la vita. Non rispettare questa regola mette a rischio non solo chi guida ma anche chi viaggia come passeggero» ribadiscono gli agenti impegnati nei controlli. Un messaggio chiaro, che si accompagna all’annuncio di ulteriori verifiche nei prossimi giorni, con pattuglie dislocate su tutto il territorio comunale.

L’invito alla cittadinanza è di rispettare le norme e contribuire a diffondere una vera cultura della sicurezza stradale. Perché, come ricordano le forze dell’ordine, prevenire è sempre meglio che piangere le conseguenze di un incidente evitabile.

Autore

  • Articolo realizzato dalla Redazione Web de Il Dispari Quotidiano. La redazione si occupa dell'analisi e della pubblicazione fedele degli atti e dei documenti ufficiali, garantendo un'informazione precisa, imparziale e trasparente. Ogni contenuto viene riportato senza interpretazioni o valutazioni personali, nel rispetto dell’integrità delle fonti e della veridicità dei fatti.

    Visualizza tutti gli articoli
contenuti sponsorizzati da Geozo

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Gli ultimi articoli

Stock images by Depositphotos

IL DISPARI QUOTIDIANO Iscr. Trib. NA. al n. 19 del 21.04.2015 Editoriale Ischia srl - Via Michele Mazzella, 202 80077 Ischia (Na) Direttore responsabile: Gaetano Di Meglio

PRIVACY

Stock images by Depositphotos