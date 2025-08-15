Forio, stretta della Polizia Locale: multe e fermi per chi guida senza casco

Posti di blocco nelle zone più trafficate hanno portato a decine di sanzioni e sequestri dei veicoli. Gli agenti: «Il casco salva la vita, la sicurezza non è un optional»

A Forio la Polizia Locale ha deciso di alzare il livello di attenzione sulla sicurezza stradale, con un’operazione mirata contro l’uso scorretto dei motocicli e, in particolare, la circolazione senza casco. Negli ultimi giorni, posti di blocco nelle aree più trafficate del comune hanno portato a decine di sanzioni e a fermi amministrativi dei mezzi nei casi più gravi, quando le violazioni si sono sommate ad altre irregolarità.

L’azione, coordinata dal nucleo specializzato e affiancata dalle pattuglie territoriali, non si è limitata al controllo dell’uso del casco. Gli agenti hanno verificato documenti, assicurazioni e revisioni, individuando diverse infrazioni che vanno oltre la mancanza di protezione. La presenza costante sul territorio ha attirato l’attenzione dei cittadini, molti dei quali hanno espresso apprezzamento per un’attività che, sottolineano, contribuisce a rendere le strade più sicure.

«Indossare il casco significa salvarsi la vita. Non rispettare questa regola mette a rischio non solo chi guida ma anche chi viaggia come passeggero» ribadiscono gli agenti impegnati nei controlli. Un messaggio chiaro, che si accompagna all’annuncio di ulteriori verifiche nei prossimi giorni, con pattuglie dislocate su tutto il territorio comunale.

L’invito alla cittadinanza è di rispettare le norme e contribuire a diffondere una vera cultura della sicurezza stradale. Perché, come ricordano le forze dell’ordine, prevenire è sempre meglio che piangere le conseguenze di un incidente evitabile.