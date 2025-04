Forio, strage ai concorsi pubblici: solo 24 superstiti su oltre 400 candidati

Una vera e propria selezione di ferro quella avvenuta nei concorsi pubblici banditi dal Comune di Forio. Le procedure, avviate nei mesi scorsi e relative a tre bandi per posti da Istruttore Amministrativo, Funzionario Amministrativo e Funzionario di Vigilanza, hanno registrato numeri impietosi: su un totale di 407 candidati inizialmente ammessi, soltanto 24 sono riusciti a superare le prove scritte e ottenere il diritto di accedere alla prova orale.

Per il concorso volto alla copertura di un posto di Istruttore Amministrativo (ex Categoria C) a tempo parziale 50%, su 211 candidati ammessi inizialmente con riserva, sono stati ammessi alla prova scritta 32 concorrenti. Di questi, solo 28 si sono presentati alla prova il 2 aprile 2025, e appena 12 sono stati ammessi alla successiva fase orale.

Per il posto di Funzionario Amministrativo (ex Categoria D) a tempo pieno, il Comune aveva inizialmente ammesso 147 candidati. Alla prova scritta del 1° aprile 2025 si sono presentati in 27, ma soltanto 8 sono risultati idonei.

Per il concorso da Funzionario di Vigilanza (ex Categoria D), invece, a fronte di 49 candidati ammessi inizialmente, solo 25 si sono presentati alla prova scritta, anch’essa svoltasi il 1° aprile 2025. Di questi, appena 4 hanno raggiunto l’ammissione alla prova orale.

A complicare ulteriormente il quadro delle selezioni si aggiunge un altro dato significativo. Giusto a titolo di cronaca, va segnalato che il quarto concorso bandito dal Comune di Forio — quello per la copertura di un posto di Funzionario Tecnico (ex Categoria D) a tempo parziale 50% — si è concluso senza vincitori.

Nessuno dei nove candidati ammessi è riuscito a superare la prova scritta, rendendo di fatto deserta la selezione. Forio registra così un clamoroso “tutti bocciati” nel concorso per funzionario tecnico, un evento non comune che conferma la difficoltà delle prove e la severità dei criteri adottati. Le determinazioni finali di approvazione delle graduatorie, tutte datate 24 aprile 2025, sono state adottate rispettivamente con i provvedimenti numeri 773, 774 e 775. Gli atti, a firma della Responsabile del Settore Personale Dott.ssa Gabriella Galasso, verranno pubblicati all’Albo Pretorio e nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale.

Ora l’attenzione si sposta sulle prove orali, che decreteranno i vincitori definitivi dei pochi posti messi a concorso. I numeri complessivi confermano un quadro estremamente selettivo: dei 407 candidati iniziali, solo 24 potranno contendersi i ruoli pubblici messi a disposizione dall’amministrazione comunale.