Forio, Stani ha “fame” di funzionari tecnici. Procedura per due incarichi ex art. 110

Il Comune di Forio si è attivato per sopperire alla carenza di personale, di recente ulteriormente aggravatasi, dopo le “partenze” di Enzo Rando in comando a Villaricca, di Ciro Raia e Marco Raia in aspettativa, quest’ultimo passato a tempo pieno alla Struttura Commissariale.

In particolare nel settore tecnico, è anche “fallito” il concorso bandito per l’assunzione di un funzionario a tempo parziale (50%) e indeterminato, in quanto i nove candidati ammessi non hanno superato la prova scritta.

Stani Verde è allora corso ai ripari decidendo di procedere a due assunzioni part-time a tempo determinato ex art. 110 d.lgs. 267/2000 e art. 36 d. lgs. n. 165/2001 di funzionari ad elevata qualificazione – profilo tecnico (ex cat. D). La durata è prevista fino al 31 dicembre con possibilità di proroga.

La responsabile del III Settore competente al personale dott.ssa Gabriella Galasso, in qualità di rup, ha così proceduto all’approvazione dell’avviso di selezione mediante procedura comparativa per titoli e colloquio, richiamando l’ultima delibera di Giunta del 4 aprile con la quale si è provveduto a variare il PIAO 2025 – 2027 e il Piano Triennale del fabbisogno del personale.

In determina viene indicato che le assunzioni «sono coperte sfruttando le varie economie derivanti dalla concessione dell’aspettativa di n. 1 funzionario Tecnico a tempo pieno, dalla concessione dell’aspettativa di n. 1 funzionario contabile part time 50%, dal comando di n. 1 funzionario a tempo pieno e dalla mancata assunzione di un funzionario tecnico part time 50% a seguito dell’espletamento delle prove di concorso». Appunto le circostanze che hanno determinato una penuria di funzionari.

La selezione è finalizzata alla formazione di una short list da cui attingere per il conferimento di incarichi extra dotazione organica. La Galasso aggiunge una serie di precisazioni, ad iniziare che non si tratta di procedura concorsuale e che la selezione «non determina alcun diritto di posto né formazione di graduatorie utilizzabili per altri fini assunzionali oltre quello per il quale è esperita la procedura»; nemmeno «deve necessariamente concludersi con l’affidamento dell’incarico ai soggetti partecipanti». Il contratto di lavoro a tempo determinato eventualmente stipulato «non potrà in alcun caso essere trasformato in contratto a tempo indeterminato».

Infine, «nessuna delle figure di funzionario tecnico part time 50% a tempo determinato, assunte ai sensi dell’art. 110 D.Lgs. 267/2000 potrà mai ricoprire la figura di Responsabile di Settore». L’obiettivo è quello di placare la “fame” di tecnici che attualmente affligge il Comune di Forio…