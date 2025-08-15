Forio, spiagge libere off limits a Ferragosto

Vietati accesso, campeggi, bivacchi e falò nelle notti dal 14 al 17 agosto. Obiettivo tutelare la sicurezza, la quiete e l’habitat costiero

Spiagge libere di Forio off limits nelle notti del Ferragosto. Puntuale arriva l’ordinanza sindacale che dispone l’interdizione nelle ore serali e notturne dell’intero weekend “lungo”, a partire da giovedì 14 e fino a domenica 17, al fine di evitare bivacchi e falò.

In premessa Stani Verde fa presente che «puntualmente durante le notti antecedenti e successive al 15 agosto, migliaia di persone si recano sugli arenili liberi, per campeggiare, bivaccare e accendere falò, creando inconvenienti igienico sanitari e di ordine pubblico».

Evidenzia che «l’accensione dei fuochi sull’arenile rappresenta un danno per l’ambiente e costituisce pericolo per la pubblica e privata incolumità, anche in prossimità di insediamenti in legno o in prossimità di dune cespugliose».

Il sindaco di Forio ricorda che «in passato, nei giorni successivi alla festività del ferragosto, gli arenili si presentavano pieni di rifiuti e di residui dei numerosi falò accesi durante le notti».

Senza trascurare ulteriori conseguenze. Infatti «l’uso, come avvenuto negli anni precedenti, di strumenti musicali di elevata potenza, con disturbo alla quiete pubblica e con emissioni di onde sonore oltre il limite della tollerabilità, crea pregiudizio all’equilibrio naturale dei luoghi».

Il provvedimento richiama l’ordinanza balneare del 3.4.2025 di disciplina e regolamentazione attività turistico-ricreative. Non solo, fa riferimento anche alle iniziative adottate dal Comune a tutela dell’habitat costiero e marino, come la delibera di Giunta del gennaio 2024 avente ad oggetto “Comuni amici delle tartarughe marine” di adesione al Protocollo d’Intesa sottoscritto a giugno dello scorso anno avente appunto ad oggetto: “Azioni di conservazione finalizzate alla tutela della specie Caretta Caretta e alla salvaguardia degli habitat costieri”.

Viene quindi ritenuto doverosa l’adozione del provvedimento per motivi di sicurezza pubblica ed emergenze sanitarie.

L’ordinanza dispone «l’interdizione all’accesso, alla sosta e a qualsiasi forma di campeggio, bivacco ed accensione di fuochi, sugli arenili liberi del Comune di Forio, nonché all’apporto di qualsiasi materiale infiammabile (legno, carbone, etc.) per l’accensione dei fuochi stessi e per l’effetto, ordina lo sgombero immediato di persone e cose, che violino il divieto di accesso in essere nei seguenti giorni e orari: dalle ore 21,00 del giorno 14 agosto, alle ore 06:30 del 15 agosto c.a.; dalle ore 21,00 del giorno 15 agosto, alle ore 06:30 del 16 agosto c.a.; dalle ore 21,00 del giorno 16 agosto, alle ore 06:30 del 17 agosto c.a.; dalle ore 21,00 del giorno 17 agosto, alle ore 06:30 del 18 agosto c.a.».

Copia dell’ordinanza è stata trasmessa all’Ufficio Circondariale marittimo d’Ischia, al Locamare di Forio, al Comando Stazione dei Carabinieri di Forio, al Commissariato della Polizia di Stato di Ischia, al Comando di Polizia Municipale di Forio, «i quali, ognuno per le rispettive competenze, si incaricano per l’esatta esecuzione ed osservanza della presente provvedendo all’attuazione degli adempimenti di competenza finalizzati a verificare il rispetto delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza, mediante adeguati presidi di vigilanza, nonché, il rispetto della vigente Ordinanza balneare».

In passato, il Comune aveva anche affidato il servizio di vigilanza notturna delle spiagge libere.