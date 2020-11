Forio, sondaggi subacquei per i lavori alla rampa di varo

Il Comune di Forio ha intenzione di realizzare lavori per il necessario prolungamento della rampa per il varo e l’alaggio delle imbarcazioni, ma tale opera necessita di interventi propedeutici, come spiega nella sua determina il responsabile del V Settore Porto arch. Gianpiero Lamonica. Sono necessari infatti «sondaggi subacquei, ispezione del fondale e della banchina, sondaggio consistenza e spessore del calcestruzzo, il riposizionamento di massi spostati dalle mareggiate che impediscono la realizzazione dello scivolo».

Trattandosi di lavori in economia, Lamonica ha contattato la ditta specializzata “Nettuno Lavori Subacquei” di Lacco Ameno, che per la fornitura e messa in opera del materiale necessario ha offerto il prezzo di 3.170 euro oltre Iva. Preventivo ritenuto congruo e dunque Lamonica ha approvato l’offerta e ha provveduto al relativo impegno di spesa: 3.867 euro Iva compresa.