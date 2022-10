Forio, solo pari a Maddaloni. “santo” Savio non basta

Finisce in perfetta parità (nei gol e nei cartellini rossi) la sfida tra Maddalonese e Real Forio. Per i biancoverdi secondo gol stagionale dell’eterno Pasquale Savio.

Nella prima frazione di gioco gli isolani, intorno al 20′, trovano il gol con Sangare che però viene annullato dalla terna. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, la Maddalonese allontana la palla, il Real Forio serve Sangare che, con un colpo di testa, batte l’estremo difensore locale. L’assistente di linea dapprima si incammina verso il centrocampo assegnando il gol, poi successivamente opta per il fuorigioco con conseguente annullamento del gol. Nei minuti conclusivi della prima frazione di gioco i biancoverdi restano in dieci: Sangare conquista il secondo giallo e conseguente doccia anticipata. Nella ripresa la Maddalonese aumenta la pressione. Al 5′ Monti inserisce Cerase per Castaldi. Ancora gli isolani vicini al gol con Solimeno che, da buona posizione, non riesce a battere Cerreto.

Al 17′ De Marco, ben servito in area di rigore, svetta più in alto di tutti e porta in vantaggio I suoi. Poco dopo ristabilita la parità numerica: Viscido compie una entrataccia ai danni di Sogliuzzo e l’arbitro non può che estrarre il secondo giallo. A 7′ dalla fine arriva il pari isolano con l’eterno Pasquale Savio. Il gol nasce da una iniziativa personale di Pistola (tra i migliori in campo), il cui traversone termina, complice anche il velo di Marotta, dalle parti di Savio, che non sbaglia. Finisce 1 a 1. Per il Real Forio è il terzo punto in campionato.