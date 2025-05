Forio soffoca nel traffico: la denuncia del consigliere Vito Iacono sulla chiusura di via Giovanni Mazzella

Un grido di denuncia si leva dal consigliere comunale di minoranza Vito Iacono, che punta il dito contro l’ennesima chiusura di via Giovanni Mazzella, arteria cruciale per la viabilità del comune di Forio. Con parole dure, Iacono condanna l’operato dell’amministrazione, accusata di incapacità e sprechi.

«Chiusa via Giovanni Mazzella. Forio muore di traffico», esordisce il consigliere in una nota dai toni esasperati. «Dovevano limitarsi a garantire interventi di decoro e di estetica di quel tratto di strada dopo due anni di nulla, o quasi!»

Secondo Iacono, i lavori sarebbero dovuti partire a marzo, ma la scadenza sarebbe già stata disattesa. La fine dei lavori era prevista per luglio, ma il consigliere esprime forte scetticismo sul rispetto anche di questo termine.

«E così, dopo due anni di degrado, di disagio, di semafori… di poco o nulla, in piena estate si programma di intervenire per un’opera provvisionale da 785.833,75 euro, in attesa di intervento definitivo (???)», attacca Iacono.

Le parole del consigliere riflettono l’esasperazione di una comunità che si sente ignorata, soffocata da un traffico sempre più caotico e da decisioni amministrative che sembrano non tenere conto delle esigenze della cittadinanza e degli operatori turistici.

«Non vedo così tanta gente in giro, ed il mese di maggio ormai è andato, ma nessuno si lamenta», continua. «Ed ora ad una stagione lavorativa incerta si aggiunge l’ulteriore insopportabile disagio derivante dalla nuova, ennesima, chiusura di via Giovanni Mazzella, e così Forio diventa oltremodo invivibile, stritolata in un traffico assurdo.»

La proposta di Iacono sarebbe stata quella di intervenire con semplici operazioni di manutenzione estetica e rimandare gli interventi strutturali all’inverno, evitando così disagi maggiori durante la stagione turistica.

«Se non sono stati capaci in due anni di risolvere la questione via Giovanni Mazzella, sarebbe bastato intervenire con misure per decoro ed estetica ed aspettare il nuovo inverno per interventi che si auspicano definitivi. Se hanno capito di cosa si tratta e di cosa ci sarebbe bisogno, avrebbero evitato lo spreco di quasi un milione di euro per un intervento che loro stessi definiscono provvisionale.»

Infine, il consigliere ricorda una norma che, secondo lui, dovrebbe impedire l’apertura di cantieri in zone strategiche nei mesi di alta affluenza turistica.

«In un Paese che vive di turismo, dovrebbero essere sospesi tutti i cantieri che interessano tratti viari o aree strategiche per favorire la migliore fruibilità e vivibilità del territorio. E ricordo che esiste un provvedimento che andava proprio in questa direzione, anche per l’edilizia privata.»

Un monito chiaro, quello di Iacono, che richiama l’amministrazione a una maggiore responsabilità nella gestione del territorio, soprattutto in vista di una stagione turistica già segnata da incertezze.