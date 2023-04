Forio, sindaci a confronto. URBANISTICA, PORTO, VIABILITA’, SPIAGGE

Le posizioni dei candidati a sindaco di Forio, al confronto organizzato da Federalberghi Ischia

STANI VERDE: Sulla problematica relativa ai modi di affrontare la legalità del patrimonio dell’urbanizzazione per le strutture turistiche ricettive ed altri esercizi, case e ville private, case popolari, e le strutture pubbliche,

Stani Verde ha dichiarato che per prima cosa bisogna modificare il Puc, il piano urbanistico comunale. In tal senso l’esponente dell’opposizione ricorda di aver avanzato in consiglio la proposta di un’integrazione relativa alla possibilità di un’agibilità provvisoria a chi è in attesa di definizione dell’istanza di sanatoria per il proprio immobile adibito ad attività produttiva. Ad esempio, l’area in cui si rottamano i veicoli è posta vicino al cimitero, e col nuovo Puc non è stata prevista un’area alternativa per tale attività che dovrà spostarsi da quel punto. Un’altra proposta delineata da Stani è quella della semplificazione burocratica e del potenziamento dell’Ufficio tecnico. Sulla questione-porto, Verde ha puntualizzato che i pescatori debbono poter continuare la propria attività, e parallelamente investire e mettere profondamente mano alla struttura portuale, che dal 2016 non è più oggetto di investimenti. Sul piano diportistico, secondo Stani è necessario estendere la ricettività per gli yacht che è connessa al rilancio turistico del paese. Proprio sul fronte-turismo, il candidato ha sottolineato l’insufficienza degli attuali servizi per il turista-tipo che viene sull’isola nella bassa stagione, che esige un livello di servizi ben più alto.

Altra tematica centrale, quella delle spiagge: l’obiettivo per Stani è mantenere un grado di pulizia costante degli arenili, attrezzando le spiagge libere in maniera adeguata con grande attenzione alle fasce deboli, a partire dalle esigenze e dai diritti dei disabili.

PASQUALE CAPUANO: Per Capuano la questione dell’abusivismo è trasversale: le varie amministrazioni hanno rilasciato molte sanatorie, consentendo la commercializzazione degli immobili con gli annessi vantaggi per il movimento dell’economia locale. Per gli immobili destinati ad attività produttive danneggiati dal sisma, secondo Capuano si potrà prevedere un’agevolazione dell’iter di ottenimento della sanatoria. L’ingegnere ha illustrato i vari progetti avviati dall’amministrazione Del Deo grazie ai finanziamenti già intercettati, a partire dalle aule scolastiche a Panza, e del prestigioso Istituto Nautico che tanti validi professionisti ha formato e continuare a formare. Sulla questione-porto, saranno migliorati i servizi a terra, a partire dal rifornimento di carburante; altra questione che sarà adeguatamente studiata è quella dello sbarco degli aliscafi per armonizzare tali operazioni con il contesto circostante. I posti-barca diportistici potranno essere aumentati senza conseguenze deteriori sul vicino arenile. Capuano ha rivendicato il successo del nuovo “water-front” che ha ulteriormente aumentato il richiamo per i turisti verso la zona portuale di Forio. Riguardo il tema delle concessioni balneari sugli arenili, il candidato dell’amministrazione in carica ha riconosciuto l’importanza di dover studiare un piano spiagge. Poi illustrato il nuovo progetto per il ripristino del litorale Soccorso-Citara con l’aumento dei posti-mare, a tutto vantaggio dello sviluppo turistico-economico del paese. Sulla viabilità ha ricordato alcune misure da lui stesso promosse in passato tuttavia il numero delle auto è aumentato e le strade sono giocoforza le stesse: di conseguenza il tema è quello di togliere le auto dalla strada. A Panza è previsto un parcheggio con annesse attività ricreative e un altro in zona Casale. Capuano ha colto l’occasione per affermare l’importanza del rilancio delle zone periferiche, dove il parcheggio delle auto private nelle stradine contrasta con le esigenze della viabilità

VITO IACONO: Per Vito Iacono bisogna immediatamente garantire i diritti delle varie fasce: dagli imprenditori che devono poter legalizzare senza cadere nelle pastoie burocratiche il patrimonio urbanistico, ai lavoratori e alle lavoratrici, con queste ultime che devono poter contare su asili-nido, tema finora caratterizzato dall’inerzia. Sul porto di Forio, Iacono ha puntato il dito sul pensiero comune di varie forze politiche che ha portato una fondamentale infrastruttura come quella portuale a non garantire gli introiti attesi per le casse comunali. Sarà importantissimo saper utilizzare i fondi del Pnrr. Con grande veemenza, e specificando di non gradire i toni giudicati troppo ecumenici e cordiali fin qui espressi nella campagna elettorale, Iacono ha anche evidenziato la necessità di una condivisione strategica tra i comuni delle azioni e delle risorse in tema di sicurezza stradale e di miglioramento del turismo, ma anche per la gestione dei rifiuti e sul fronte della polizia municipale. Sulla questione delle spiagge, l’ex consigliere ha aperto alla possibilità di rendere libere il 50% delle spiagge, anche a costo di andare contro gli interessi di alcuni imprenditori.

Sullo scottante tema della viabilità, per Vito Iacono la sostanziale unificazione dei servizi di polizia municipale è fondamentale nella questione del miglioramento delle condizioni di traffico: il livello della sicurezza stradale va monitorato appositamente dalla prossima amministrazione, e qui Iacono ha puntato il dito sulla qualità di talune opere pubbliche e sull’assegnazione delle stesse. Come mobilità alternativa, un’ipotesi potrebbe essere l’idea del Metrò del mare o di agevolare l’uso dei taxi con un servizio regolamentato unitariamente a livello isolano.