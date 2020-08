Forio, sicurezza in piazza con la protezione civile e l’ASL

A tutti i livelli, dal locale al mondiale, si registra un aumento preoccupante di casi di positività al Covid-19.

In molti,specialmente giovani, presi dalla voglia di vacanza e divertimento, stanno perdendo la consapevolezza del rischio.

E’ anche per questo motivo che su in incarico della S.O.R.U. Campania, con il supporto scientifico della Dott.ssa Giuseppina Tommasielli Responsabile medicina territoriale dell’Unità di Crisi per il Coronavirus della Regione Campania e del Dott. Alberto Marra Responsabile attività scientifiche Epidemiologiche e biostatistiche COVID Ospedale Cotugno ed in collaborazione con Comune di Forio Anci Campania Ordine Dei Medici Chirurghi Ed Odontoiatri Della Provincia Di Napoli, Asl Napoli 2 Nord, Protezione Civile Regione Campania e Forio CB Protezione Civile, questa sera a partire dalle 19:00 sono presenti in Piazza S.Gaetano a Forio per la seconda giornata dedicata alla campagna di sensibilizzazione sui comportamenti da tenere a tutela della salute pubblica per contrastare la diffusione del virus Covid-19. Nell’occasione saranno distribuite anche delle mascherine messe a disposizione dalla Regione Campania.