Forio, sicurezza antincendio per plesso “D’Abundo” e stadio

Il Comune di Forio deve provvedere a regolarizzare la documentazione antincendio per il plesso scolastico “D’Abundo” di Panza e il campo sportivo “Salvatore Calise”.

Il plesso dell’Istituto Comprensivo Forio 2, come è noto, è stato “inaugurato” a dicembre scorso dopo essere stato oggetto di intervento di demolizione e ricostruzione per l’adeguamento e miglioramento sismico. Ora però necessita della “redazione della documentazione per l’attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio” e della “procedura di non aggravio del rischio”; per conformarsi a quanto previsto dalla normativa vigente.

Lo stadio, interessato dai lavori del primo stralcio funzionale dell’intervento per l’ammodernamento con aumento della capienza della tribuna finanziato per 1.255.226 euro da un mutuo contratto con l’Istituto per il Credito Sportivo, necessita invece della “redazione della valutazione del progetto ai fini della sicurezza antincendio”.

Per provvedere a questi importanti adempimenti il responsabile del Servizio Manutenzione strade, piazze, scuole e impianti sportivi geom. Dario Amoroso ha dovuto affidare i servizi tecnici a professionista abilitato.

L’affidamento è avvenuto mediante trattativa diretta sul Mepa con l’ing. Arnaldo Surolli con studio a Barano, che ha offerto 6.000 euro oltre Iva, Cassa e oneri. La spesa totale ammonta a 8.368,80 euro.