FORIO, SI ASSUME! 35 posti per salvare le elezioni. Felici mogli, parenti e amici

Gaetano Di Meglio | Domenica scorsa la partita Frattese-Ischia è stata commentata, su Nuvola Tv, da Alessandro Mollo. Le partite precedenti, invece, da Gaetano Ferrandino. Perché? A detta di quelli che frequentano il Mazzella, perché Mollo era in Svizzera.

Cosa c’entra questa notizia con l’articolo sul nuovo piano del Fabbisogno del Comune di Forio? Tanto o niente. Nel frattempo, abbiamo dato due notizie.

Con le scolle in fronte e con i consiglieri comunali pronti a lasciare la maggioranza e, soprattutto, delusi dalle nomine di giunta e dal modo di amministrare, Francesco Del Deo ha deciso di giocare la carta assunzione. E nel 2022 ne farà 35!

Si, avete capito benissimo, 35 assunzioni che servono a fermare l’emorragia di candidati in fuga e, soprattutto, a far rientrare l’ira della Miragliuolo che, dopo il disastro Panza, aveva detto più volte di emigrare in Svizzera e iniziare tutto daccapo.

Questo, ovviamente, avrebbe prodotto uno strappo con Francesco Del Deo che si trova con un solo consigliere in più rispetto alla minoranza ed è rischio sfiducia.

Dall’altro, poi, il sindaco è alle prese con un delfino che fa i capricci e lo mette in imbarazzo. Michele Regine ha deciso di fare iniziare un percorso, diciamo, off road, e di mettere molto azzardo nella sua azione politica.

La moglie di qua grazie al cugino e alla sua carica, i clienti del fratello da quell’altro dovrebbero essere macchie ma nel fantastico mondo di Del Deo, Savio e Regine sono medaglie e, allora, che si fa? Ci pensa Enzo Rando ed è subito pronto un nuovo piano del fabbisogno. Un piano che vale per il triennio 2022-2024.

Un fabbisogno che prevede l’assunzione di 35 nuovi dipendenti persone nel 2022.

Si lavora per le elezioni. Si lavora per provare a limitare i danni e per servire le vendette ai nemici.

Ma veniamo al dato politico che emerge sopra tutti. Tra i 35 assunti in questo 2022, spicca lo scorrimento della graduatoria per 3 nuove assunzioni a tempo indeterminato della categoria C. Signori, dopo l’assunzione a Ischia delle first lady, è arrivato il tempo anche per scorrere questa graduatoria.

E i primi tre posti liberi sono Mollo Alessandro, Antonietta Ferrandino e D’Ambra Restituta. Uno scorrimento che, soprattutto, salva la maggioranza dalla sfiducia e che conferma anche il modus operandi dell’amministrazione di Francesco Del Deo: figli, mogli e parenti dei paesi tuoi…

Il settore amministrativo del comune di Forio, poi, si arricchirà anche di un nuovo concorso per due unità D.

Un’altra infornata che fa bene alla maggioranza e tiene uniti i pezzi è la scelta di scorrere la vecchia graduatoria esistente. Arriveranno sei nuovi C. E, al netto di possibili scelte dei singoli, entreranno al comune Esposito Francesco Paolo, Di Maio Nello, Arienzo Alessandro, Francesco Calise, Impagliazzo Luisa e Nicola Regine (altro cugino di Michele). Ma Francesco Del Deo è bravo e c’è anche la possibilità per dotare del tempo pieno al figlio di Mario Savio e agli altri cinque assunti nella seconda tranche.

Il comando vigili, nel frattempo, avrà a sua disposizione altri due posizioni D. Una arriverà con una progressione verticale (Schiano?) e un’altra, invece, da un concorso pubblico.

La “festa” si completa con un nuovo concorso per altri 4 “B” e con un secondo concorso che porterà al comune altri 4 Istruttori tecnici di categoria C.

Un piano del fabbisogno che prevede 35 assunzioni solo nel 2022 e nulla altro se non i contratti a tempo determinato per gli altri due anni è la dimostrazione che questa manovra è utile solo per la prossima tornata elettorale.

Con le graduatorie si sistemano i parenti e gli amici e, soprattutto, si danno motivazioni politiche ai consiglieri fallimentari (stando alle dichiarazioni dell’assessore Cristian Castaldi che ha dato dell’incompetente alla Miragliuolo). Con i concorsi, invece, si promettono altri posti di lavoro, altre assunzioni. Purtroppo, quando non hai capacità politiche e di visione, ti devi accontentare dei vecchi metodi da democrazia cristiana. E riporti Forio di 30 o 40 anni indietro nel tempo.

E chest’è!